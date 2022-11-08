Instagram Güvenliği Artırıyor: Video ile Yaş Doğrulama Özelliği

Yılın sonuna yaklaşırken, aktif olarak kullanılan her sosyal medya uygulamasına yeni özellikler arka arkaya geliyor. Bir yandan birbirleri ile yarış içerisinde olan platformlar arasında ön plana çıkan Instagram, kullanıcı sayısı arttıkça dikkat çeken yenilikler ile kendisini geliştiriyor.

Kullanıcı sayısı artış gösterip gün geçtikçe büyüyen uygulama, güvenlik sorunlarına mahal vermemek için çalışıyor. Meta, video ile yaş doğrulama özelliğini kullanıma sunduğunu açıklayarak tüm kullanıcılara güvenilir bir kullanım deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.

Kullanıcı yaşlarını tahmin etmek için uygulama içi yapay zeka kullanan Instagram'ın bu konuda pek başarılı olmadığı tespit edilince yeni çalışmalara başlandı. Uygulamadaki kullanıcı yaşının alt sınırının da 13 olduğunu ekleyelim.

Video ile Yaş Doğrulama Özelliği Geldi

Kullanıcı güvenliğini üst seviyeye taşımak için yeni adımlar atmaya devam eden Instagram, kimlik yükleme seçeneğini bünyesinde zaten bulunduruyordu. Bu özelliğin yetersiz olmasından kaynaklı, kullanıcı yaşını doğrulamak için iki yeni yöntem daha geliştirildi.

Bu yöntemlerin başında video çekmek geliyor. Bir diğeri ise takipçilerin hesap sahibine kefil olması ile doğrulama işlemini tamamlamak. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık bölgelerinde video çekerek yaş doğrulama özelliği kullanıma açıldı. Bu ülkelerde, kimlik yüklemeye ek olarak video çekerek doğrulamayı tamamlamaya başlanabilecek.

Doğrulama için çekilen videolar, dijital kimlik girişimi Yoti tarafından analiz edilip tahmini bir yaş sunulacak. Videonun analizi sonrası videonun hem Instagram hem de Yoti sisteminden silineceğine dair güvence de veriliyor.

Bu yeni güvenlik önlemlerini artıran özelliklerin Türkiye'ye ne zaman geleceğine yönelik net bir tarih yer almıyor. Şirket, yeni seçenek sayesinde kullanıcıların kendilerine uygun olan içerikleri görmesini doğru filtreleme yöntemi ile amaçlıyor.

Instagram politika direktörü Tara Hopkins: “Herkesin Instagram’ı yaşına uygun bir şekilde deneyimlemesini istiyoruz, bu da onların kaç yaşında olduklarını bilmemiz gerektiği anlamına geliyor ve bu, sektörümüzdekiler için bir meydan okuma” açıklamasında bulundu.