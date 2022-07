Instagram Videolarının Tamamı Reels'e Dönüşüyor

Instagram video gönderilerini Reels'e dönüştüren bir değişikliği test ediyor. Şirket, şu anda dünyanın dört bir yanındaki seçkin kullanıcılarla test edilen değişikliğin, Instagram'ın uygulamadaki videoları basitleştirme planının bir parçası olduğunu belirtiyor.

Meta'dan bir sözcü bir e-postada "Instagram'daki video deneyimini basitleştirme ve iyileştirme çabalarımızın bir parçası olarak bu özelliği test ediyoruz." dedi. Sosyal medya danışmanı Matt Navarra tarafından Twitter'da yayınlanan bir ekran görüntüsü, testin parçası olan kişilerin "video gönderileri artık Reels olarak paylaşılıyor" yazan bir uygulama içi mesaj göreceklerini gösteriyor.

Mesaj, hesabınız herkese açıksa ve Reels'e dönüşen bir video yayınlarsanız herkesin Reels'inizi keşfedebileceğini ve kendi Reels'ini oluşturmak için videonuzun sesini kullanabileceğini belirtiyor. Hesabınız gizli olarak ayarlanmışsa Reels'iniz yalnızca takipçileriniz tarafından görülebilir. Mesaj ayrıca bir Reels yayınladığınızda, hesabınız herkese açıksa herkesin Reels'iyle bir remix oluşturabileceğini de belirtiyor ancak hesap ayarlarınızdan insanların Reels'inizi yeniden düzenlemesini engelleyebileceksiniz.

Instagram is now making EVERY video a Reel



h/t @ChristinaSBG pic.twitter.com/YLRDhT1nw0