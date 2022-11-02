Instagram Web Sitesi Deneyimini İyileştiriyor

Instagram için özellikle iPad kullanıcıları iPad'e özelleştirilmiş bir uygulama bekliyordu fakat görünüşe göre Meta'nın hâlâ bu yönde bir planı yok çünkü şirket şu anda ana odağının web sitesindeki deneyimi iyileştirmek olduğunu söylüyor.

The Verge tarafından bildirildiği üzere bir dizi Instagram kullanıcısı, hizmeti web'de kullanırken tamamen yeni bir deneyim gördüklerini fark etmeye başladı. Şirket, beklenen iPad uygulaması yerine web deneyimine kapsamlı değişiklikler getiriyor, böylece sonunda kullanıcılar hizmeti web üzerinden de rahatlıkla kullanabilecekler.

Meta sözcüsü Christine Pai, "deneyimi iyileştirmeyi, video deneyimini optimize etmeyi ve DM kısmına yenilikler getirmeyi" amaçladıklarını söyledi.

"Her zaman insanlar için Instagram.com web deneyimini iyileştirmenin yolları üzerinde çalışıyoruz. Yakın zamanda Instagram.com'u modernize etmek için bir dizi güncellemede bulunduk."

Meta'nın Instagram iPad Uygulamasına Dair Hâlâ Bir Planı Yok

Yeni deneyime erişenler, sol tarafa bir menünün taşındığını ve DM deneyiminin web için daha uygun olduğunu belirtiyor. Instagram, deneyimi web'e uyarlama konusunda kesinlikle Twitter ve Facebook'tan bazı ipuçları alıyor gibi görünüyor.

Şirket ayrıca kullanıcılar hâlâ bekliyor olsa da tabletler ve özellikle iPad için özel bir uygulama yayınlama planlarından bahsetmedi.

İnsanlar, iPad ve Instagram'ın varlığından bu yana Instagram için bir iPad uygulaması istiyorlar. Şu anda pek çok sosyal mecra arasında iPad ve tabletler için özgün bir uygulaması bulunmayan tek sosyal mecra Instagram.