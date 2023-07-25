Instagram Duyurdu: Yakın Arkadaşlar Özelliğinin Kapsam Alanı Genişliyor!
Sosyal medya devi Instagram, bir süredir üzerinde çalıştığı güncellemesini nihayet kullanıma sundu. İşte detaylar!
Instagram bugün yayımladığı güncellemede gönderilerin yakın arkadaşlarla paylaşabileceğini duyurdu. Sosyal medya şirketi uzun zamandır üzerinde çalıştığı eklentiyi getirmiş olduğu güncelleme ile kullanıcıların beğenisine sundu.
Instagram Bir Güncelleme Daha Duyurdu
Teknoloji haberlerini önceden duyurmasıyla bilinen tanınan Alessandro Paluzzi, bu eklentinin test edildiğini mayıs ayında söylemişti. Medyaya yansıyan haberlerde kullanıcıların ilk tepkilerininin gayet olumlu olduğu bildiriliyor. Şu anda belirli kişiler için açılan bu özellik önümüzdeki günlerde herkesin kullanımına sunulacak.
Yakın arkadaşlar eklentisi daha önce sadece hikaye kısmında kullanılıyordu. Gelen yeni güncelleme sonrasında gönderiler içinde geçerli olacak.
Yeni eklenti, fotoğraf paylaşmadan hemen önce yeni eklenen hedef kitle seçimi üzerinden gerçekleştiriliyor. Kullanıcılar burada yer alan yakın arkadaşlar seçimi üzerinden yeni güncellemeyi kullanabilecekler.
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Instagram, kullanıcılarına daha hızlı ve daha kolay içerik oluşturmalarına yardımcı olacak yeni özellikler getiriyor. Yeni Reels şablonları ile Instagram, uygulamadaki genel içerik oluşturma deneyimini daha da iyileştirmeyi planlıyor.
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