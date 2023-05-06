Instagram'ın Yakın Arkadaşlar Kısmına Yeni Bir Özellik Geliyor

Instagram, kullanıcıların gönderilerini yakın arkadaşları olan belirli bir grup insanla sınırlamalarına olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyor. Bu özellik, kullanıcıların gönderilerini kimlerin görebileceğini seçmelerine olanak tanıyan "Kitle" sekmesinde mevcut olacak.

Bu özellik kullanıma sunulduğunda, kullanıcılar "Yakın Arkadaşlar"ı seçerek gönderilerinin görünürlüğünü yalnızca listelerindeki kişilerle sınırlayabilecekler. Kullanıcılar, bu tür içerikleri paylaşmak istedikleri yakın arkadaşlarının listesini oluşturabilirler.

Instagram Yeni Özellikleriyle Gelişmeye Devam Ediyor

Bunun dışında Instagram son dönemde platforma birçok yeni özellik ekledi. Bu özelliklerden biri, kullanıcılardan uzun süredir talep edilen bir şey olan, bir kullanıcının profiline birden fazla bağlantı ekleme özelliği. Bir diğer özellik ise şu anda Instagram'ın Reels gönderilerinde ve Notlar'da test edilen, fotoğraflara film müziği ekleme özelliği. Bu özellikler platformu daha ilgi çekici ve kullanıcı dostu hâle getirdi.

Instagram, filtreli bir fotoğraf paylaşım uygulaması olarak piyasaya sürülmesinden bu yana uzun bir yol kat etti. Uygulama şu anda aylık 2,35 milyardan fazla aktif kullanıcıya ulaştı ve 100 milyar dolardan fazla değere sahip.

Bu yeni "Yakın Arkadaşlar" kısmını daha da derinleştirecek özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı belli değil ancak yakında kullanıma sunulmasını bekleyebiliriz.