Instagram Milyonlarca Kullanıcısından Özür Diledi! İşte Sebebi

Instagram yeme bozukluğu paylaşımları için özür diledi. Sosyal medya devi, yeme bozukluğu olan kişilere kilo vermeyi teşvik eden bir algoritma hatası yaşadıklarını ifade etti. Bu hata sonucunda binlerce kullanıcının Keşfet kısmında yeme bozukluğuyla ilgili paylaşımların çıkarıldığı ifade edildi.

Instagram, yeme bozukluklarından kurtulan kullanıcılara diyet içeriği öneren yanlış bir algoritma yüzünden kullanıcılarından özür diledi. Sosyal medya platformunun öneri algoritmasındaki bir hata, uygulamanın "arama" çubuğuna giderken "oruç tutma" ve "iştah kesici" gibi öneriler de dahil olmak üzere yeme kısıtlaması öneriyordu.

Instagram sözcüsü BBC'ye verdiği demeçte, hatanın düzeltildiğini söyledi. Instagram sözcüsüne göre sosyal medya, düzensiz yeme alışkanlıklarını teşvik eden toplulukları barındırıyor olsa da, iyileşme sürecindeki pek çok kişi için önemli bir destek yeri olabilir.

"İnsanların ilgilendikleri içeriği keşfetmelerine yardımcı olmak için, kısa süre önce Instagram'da arama çubuğuna dokunduğunuz ve aramak isteyebileceğiniz konuları önerdiğimiz hashtag'lerin ve kullanıcı adlarının ötesinde yeni bir arama yöntemi sunduk. Bu öneriler ve arama sonuçlarının kendileri genel ilgi alanlarıyla sınırlıydı. Kilo kaybı bu önerilerden biri olmamalıydı. Bu terimlerin öneri kısmındaki görünmesini engellemek için adımlar attık. Sebep olduğumuz herhangi bir karışıklık için özür dileriz. "

Instagram'dan yeme bozukluğu özrü

Instagram, yeme bozukluklarını teşvik eden içeriğe izin vermediğini ve farkına varır varmaz bu öneri gönderileri kaldırdığını söyledi. Kullanıcıların yeme bozukluğuyla ilgili konuşmalarına izin veriliyor, ancak #thinspo, #proana ve #anabuddy gibi yeme bozukluğu hashtag'leri engellendi. Sosyal medya devi ayrıca kilo kaybı yaşatan ürünler sattığını iddia eden hesapların yasaklandığını da söyledi.

Londra Yeme Bozuklukları Merkezi Klinik Direktörü Dr. Bryony Bamford'a göre, Instagram'daki binlerce kullanıcı yeme bozukluğu hasarıyla karşı karşıya olabilir. Bamford açıklamasında, "Yeme bozukluğu olan veya bir yeme bozukluğundan kurtulan birçok insan, sosyal medyada görüntülenen yardımcı olmayan mesajlarla büyük ölçüde tetiklenebilir." dedi ve şöyle devam etti: