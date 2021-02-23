Instagram Yeme Bozukluğu İçin Harekete Geçti

Instagram yeme bozukluğu ile mücadele eden insanları doğru adrese yönlendirecek yeni özellikler sunuyor. Şirket, yeni tip koronavirüs salgınında kullanıcıların yanlış bilgilerden uzak kalmasını sağlamak için aldığı tedbir niteliğindeki özelliklere benzer yeni özelliklerle milyonları etkileyen bu sorunu da önemli ölçüde çözüme kavuşturmak, bu sorunla mücadele edenlere yardımcı olmak istiyor.

Instagram Yeme Bozukluğu Olan Kişiler İçin Ne Yapıyor?

Sosyal medya uygulamaları gittikçe insanların gözünde daha çok önemli bilgi kaynağı oluyor. Sosyal medya kullanıcılarının önemli bir kısmının COVID-19 salgını gibi önemli bir sorunun ortasında dahi koronavirüs hakkında doğru veya yanlış olduğunu sorgulamadan gördüğü bilgilere inanma eğiliminde olduğu görüldü.

Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya uygulamaları, sosyal medyanın internet kullanıcısı olan insanlar üzerinde ne kadar etkisi olduğunun bilincinde olarak kötü niyetli kimseler tarafından paylaşılan ve konu hakkında çok fazlası bilgisi olmaması nedeniyle kötü niyetli kişilerin paylaştığı asılsız bilgileri yeniden paylaşan kullanıcıların paylaşımlarını düzenli olarak siliyor fakat bu tür temizliklerin sonunun olmaması, sosyal ağlardaki yanlış bilgi oranının her geçen gün biraz daha artmasına neden oluyor.

Kullanıcıların çok hassas konularda doğruluğu kanıtlanmamış bilgilere maruz kalmasının önüne geçmek isteyen Instagram da hassasiyetini koruyan diğer sosyal medya şirketleri gibi bu alanda birtakım önlemler alıyor. Şirketin aldığı yeni kararsa yeme bozukluklarına karşı mücadele veren kişilere yardımcı olacak bir karar oldu.

Anoreksiya nervoza ve bulimiya nervoza gibi önemli yeme bozuklukları hakkında bilgi edinmek için sosyal medya platformuna başvuran kullanıcılara yardımcı olacak bu karar, yeme bozukluğunun önüne geçmek ve bu sorunu ortadan kaldırmak için araştırma yapan kişilerin önüne National Eating Disorders Association'ın (NEDA) yardımı ile oluşturulan kaynakların çıkarılmasını sağlayacak. Burada ayrıca Birleşik Krallık, Avustralya ve Kanada'daki yerel yardım hatlarına yer verilecek.

Instagram'ın yeni özelliği, yeme bozukluğuna karşı mücadele veren her sosyal medya kullanıcısına yardımcı olacakmış gibi görünüyor. Peki, sizin bu özelliğe dair düşünceleriniz neler? Sizce özellik bu sorunla mücadele edenlere yardımcı olabilir mi? Konu hakkındaki tüm görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.