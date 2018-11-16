Instagram Yeni Alışveriş Özelliklerini Tanıttı

Instagram, platform üzerinden alışveriş yapmanın yeni yollarını sunmaya devam ediyor.

Başlangıçta kullanıcıların fotoğraflarını paylaşabilecekleri bir platform olarak konumlanan Instagram, son dönemde yaptığı yeniliklerle e-ticaret sektörüne iyiden iyiye ısınmaya başladı.

Popüler sosyal medya uygulaması, yaz aylarında kullanıcıların Hikayeler üzerinden alışveriş yapabilmelerine imkan tanıyan özelliğini hizmete sunmuş, eylül ayında ise keşfet bölümünde değişikliğe giderek kategoriler arasına alışverişi de eklemişti.

Alışveriş özelliğini geliştirmeye devam eden Instagram, üç yeni özellikle daha karşımıza çıktı. Bu yeniliklerden biri olan koleksiyon özelliği, ürünlere bağlantılar eklemenizi sağlıyor. Bu bağlantılar, uygulamanın "alışveriş" bölümünde saklanıyor ve böylece istediğiniz zaman kolayca erişebiliyorsunuz.

Bununla birlikte video yayınları için de ürün etiketlerini kullanılabilecek. Markalar, paylaştıkları videoların üzerine alışveriş sepeti simgesi ekleyerek içerikteki ürünleri hızlı bir şekilde müşterileriyle buluşturabilecek.

Son olarak Instagram, mağaza sekmesinin iş profilleri için yeniden tasarlanacağını söyledi. Yeni tasarım, kullanıcıların işletmelerin alışveriş sekmelerinde yer alan tüm ürünleri hızlı bir şekilde görüntülemelerine olanak tanıyacak.

Yeni alışveriş özelliklerinin kısa zamanda kullanıma sunulması bekleniyor.