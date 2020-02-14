Instagram Yeni Bir Özellik Üzerinde Çalışıyor!

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan yeni raporlara göre Instagram, platformu çok sık kullanamayan kişiler için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Son Gönderiler

Söz konusu rapora göre sosyal medya devi son gönderiler isimli yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, kronolojik yayını kaçırmış olan kullanıcılar için takip ettikleri kişilerin son fotoğraflarını ve videolarını görmelerini sağlayacak. Özellik, ana yayın akışı üzerinde bir pop-up bildirim olarak ortaya çıkar ve en yeni içerikleri gösteren özel bir alan meydana getirir.

Şu an için Facebook'ta olduğu gibi tam teşekküllü bir içerik olarak gözükmese de kullanıma sunulduğunda şu sıralar neler olup bittiğini görmek isteyen kullanıcıları tatmin etmeye yardımcı olabilir.

Jane Manchun Wong tarafından ters mühendislik yöntemi ile keşfedilen özelliğin önümüzdeki aylarda kullanıma sunulmasını bekleyebiliriz. Bu yöntemle keşfedilen yenilikler bunun her zaman platforma dahil edileceği anlamına gelmese de şirketin bu yönde isteklerinin olduğunu gösterir.

Neden Gerekli?

Instagram, 2016 yılında yaptığı değişiklik ile birlikte ana yayın akışında kronolojik akıştan uzaklaştı. Bunun yerine takip ettiğiniz ve en çok etkileşim kurduğunuz hesaplardan ilginizi çekebileceği düşünülen gönderilerin yer aldığı algoritmik bir sisteme geçildi. Yani kronolojik bir listeme isteyen kişiler için faydalı olduğu söylenebilir.