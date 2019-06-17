Instagram, Yeni Bir Uygulama İçi Hesap Kurtarma Yöntemi Deniyor

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, hesabınızı kötü niyetli kişilere karşı daha iyi korumanızı sağlayacak yeni bir güvenlik yöntemi test ediyor.

Sosyal medya devi Facebook çatısı altında faaliyet gösteren Instagram, kullanıcıların hesaplarını korumalarını kolaylaştıracak yeni bir uygulama içi hesap kurtarma işlemini test ediyor.

Şu anda, bir kişi hesabınızı ele geçirmeye kalktığı takdirde Instagram size bir e-posta veya destek formu yolluyor. Sosyal medya devinin test ettiği yöntem ise daha farklı bir anlayışı benimsiyor.

Instagram, olası bir hacklenme durumunda e-posta adresi veya telefon numarası gibi seçtiğiniz iletişim bilgilerine altı haneli bir kod gönderecek. Şirket, hesabınızı farklı bir cihazdan ele geçirmek isteyen bilgisayar korsanlarının e-posta veya telefon numarası kodlarını kullanmalarını engelleyecek.

Bu yeni yöntem, eğer bir kişi sizin kullanıcı adınızı veya iletişim verilerinizi değiştirmiş olsa dahi hesabınızı kurtarmanızı sağlayacak. Bu nedenle Instagram, ister hesap hacklendikten sonra olsun, isterse gönüllü bir değişiklik olsun, yeni bir kullanıcı adının talep edilmesine bir süre izin vermiyor.

Instagram’ın test ettiği yeni uygulama içi hesap kurtarma yönteminin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil.

Instagram’ın hesap güvenliği ile ilgili aldığı yeni önlemler, açığa çıkmış şifreler ve artan saldırı girişimleri nedeniyle geç kalınmış bir adım olsa gerek.

Elbette şirketin yeni güvenlik işlemi, hacklenme tehdidini tamamen bertaraf etmeyecek; ancak mevcut kurtarma yöntemlerindeki güvenlik açıklarından yararlanmak isteyen kötü niyetli kişilerin planlarına darbe vuracak.