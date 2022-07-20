Instagram'ın Yeni Özelliği Geliyor: "Yakındaki Popüler Yerleri Keşfet"

Instagram'ın en son güncellemesi, Mark Zuckerberg'in bir Instagram hikâyesine göre "yakınınızdaki popüler yerel işletmeleri keşfetmenize" olanak tanıyan aranabilir bir harita ekleyerek kullanıcıların yerel işletmeleri ve turistik yerleri bulmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Harita size yakındaki yerlerin bir listesini gösterecek ve belirli bir yerle ilgili gönderileri veya yalnızca belirli işletme türlerini görmenizi sağlayacak.

Haritaya ulaşmanın birkaç yolu var. Birisi bir gönderide veya hikâyede bir yeri etiketlerse, etikete dokunabilir ve konumun sayfasına gitmek için "konumu gör" seçeneğine tıklayabilirsiniz. Harita üzerinde hareket ederseniz yakınlarda ne olduğunu görmek için bölgeyi arayabilirsiniz.

Ayrıca Keşfet sekmesinde yerleri (tüm şehirler dâhil) arayabilirsiniz. Bir yer arama sonucuna dokunmak sizi haritada oraya götürecek.

"Yakındaki Popüler Yerleri Keşfet" Özelliği Herkese Açılıyor

Bir bölgeyi aradıktan sonra yalnızca restoranları, barları, parkları veya diğer yer türlerini görmek için arama sonuçlarını daraltmak için filtreleri kullanabilirsiniz. Daha sonra kontrol etmek isterseniz konumları da kaydedebilirsiniz. Şirket, geçen yıl belirli ülkelerde güncellenmiş haritayı test etmeye başlamıştı ancak Zuckerberg'in Salı günkü hikâyesine göre özellik artık herkese açılmış durumda.

Instagram, son aylarda uygulamasına birkaç e-ticaret özelliği ekliyor ve harita özelliği çok önemli bir özellik gibi görülmese bile platformu işletmeler için daha kolay hâle getirmek adına başka bir hamle gibi görünüyor. Facebook'un yer sayfalarında zaten belirli işletme türlerini önerdiği ve Meta'nın platformları arasında benzer özellik paylaştığı göz önüne alındığında, yakın gelecekte diğer Meta uygulamalarında benzer bir harita özelliğinin de ortaya çıktığını görmemiz şaşırtıcı olmaz.