Instagram Yeni Özellikler Üzerine Çalışıyor

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından olan Instagram, uygulamaya eklemeyi planladığı üç yeni özellik üzerinde test çalışmalarını başlattı. Takma Ad, Yakında ve Sevgi Animasyonu olarak adlandırılan yeni özellikler, çok daha keyifli bir kullanım sağlayacak.

Dünya genelinde en popüler görsel içerik paylaşım platformu olarak bilinen Instagram zamanla daha fazla kullanıcıya ulaşmayı başardı. Hikayeler kısmı ise bu başarıda büyük bir paya sahip. Platform, kullanıcılarına sürekli olarak yeni özellikler sunarak sosyal medya ağındaki kullanıcılarını memnun etmeye çalışıyor.

Instagram yeni özellikler çok konuşulacak

Şirketin geliştirmeye çalıştığı özelliklerden ilki, takma ad olarak biliniyor. Bu özellik ile mesajlaştığınız kişiye özel bir takma ad tanımlayabilirsiniz. Seçenekler ile kullanılabilecek takma ad, sadece ismi veren kullanıcı tarafından fark edilebilecek.

Instagram'ın içinde yer alan kamera uygulaması ile çekilen fotoğrafların depolanması da düşünüldü. Ancak bu depolama hemen kullanılabilecek. Buraya kaydedilen fotoğraf ve videolar 7 gün boyunca saklanacak ve 7 günün sonunda otomatik çöpe atılacak.

Platform, mesajlarda kullanılacak yeni bir beğenme animasyonu üzerinde de çalışıyor. Sevgi Animasyonu olarak isimlendirilen özellik ile gönderilen veya alınan bir gönderi beğenildiğinde ekranda onlarca kalpten oluşan bir animasyon ortaya çıkacak.