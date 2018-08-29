Instagram, Yeni Özelliklerle Birlikte Güvenliği Artırıyor

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, kullanıcıların platformu güvenle ziyaret edebilmelerini sağlamak adına yeni araçlar üzerinde çalışıyor.

Bir milyarı aşan aylık aktif kullanıcı sayısıyla sosyal medya kültüründe önemli yere sahip olan Instagram, buna rağmen güvenlik konusunda diğer platformların az da olsa gerisinde. Bu açığı kapatmak isteyen şirket, bir dizi özelliği yakın zamanda hizmete sunmaya hazırlanıyor.

Instagram kullanıcıları, önümüzdeki haftalarda 1Password, Google Authenticator ve DUO Mobile gibi üçüncü taraf kimlik doğrulama uygulamaları için destek alacak. Yeni iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) seçeneğini denemek için, Instagram ayarlarına gitmeniz, ardından "İki Faktörlü Kimlik Doğrulama" yı seçmeniz ve tercih edilen kimlik doğrulama formu olarak "Kimlik Doğrulama Uygulaması" nı seçmelisiniz.

İkinci olarak, kullanıcılara takip ettikleri hesaplar hakkında daha fazla bilgi sağlamak isteyen şirket, “Bu Hesap Hakkında” şeklinde bir bölümü hizmete sunacak. Kullanıcılar bu bölüme girerek, hesapların ne zaman açıldığından, hangi ülkede olduklarına kadar birçok bilgiye erişebilecekler. Söz konusu özellik, Eylül ayında yüksek takipçi sayısına sahip hesaplar için devreye girecek, ancak özelliğin yakın zamanda tüm kullanıcılar için aktif olması bekleniyor.

Üçüncü ve son olarak, Temmuz ayında Avustralya'da sunulan onaylı hesap talep etme özelliği ilerleyen günlerde tüm dünyaya yayılacak. Yeni doğrulama aracı ile birlikte kullanıcılar, onaylı hesap anlamına gelen mavi tik almak için artık doğrudan kendileri başvuruda bulunabilecek. Fakat bu herkesin mavi tik alabileceği anlamına gelmiyor. Instagram, yine kendi kriterlerine bakarak hesapları onaylayacak. Söz konusu özellik önümüzdeki günlerde Ayarlar bölümünde olacak. Kullanıcılar, “Onaylı Hesap Başvuru” seçeneğinden hesaplarının onaylanması için Instagram’a talepte bulunabilecek.