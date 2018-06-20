Instagram Yeni Video Paylaşım Platformu IGTV ile YouTube’a Rakip Olacak

Son dönemde yaptığı yeniliklerle dikkat çeken Instagram, platformdaki içerik oluşturucularının çok daha özgür olmasını sağlayacak. Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması, ”IGTV” olarak adlandırdığı platformla, kullanıcıların 4K çözünürlüğünde 60 dakikaya kadar video yayınlayabilmelerine imkan tanıyacak.

Facebook tarafından satın alındıktan sonra bambaşka bir çehreye bürünen Instagram, içerik oluşturucularına yönelik çok önemli bir adım atıyor. Bugün resmen tanıtılacak olan platformla ilgili bazı detaylar gün yüzüne çıktı.

Halihazırda dünyanın en büyük video paylaşım platformu olan YouTube’u derinden etkilemesi beklenen özellik, içerik oluşturucularının 4K çözürlürğünde 1 saate kadar video yayınlayabilmelerini sağlayacak. Sosyal medya devi şu anda kullanıcıların 60 saniyelik videolar yüklemelerine imkan tanıyor, ancak yeni özellikle birlikte bu süre minimum 15 dakika, maksimum ise 60 dakikaya kadar çıkmış olacak.

TechCrunch ’ın raporuna göre, adı “IGTV” olması beklenen yeni platform, “Keşfet” sekmesinin bir parçası olacak. Instagram bu hamlesiyle YouTube’un tahtını sallayabilir. Zira asıl amaç Logan Paul gibi dünyaca ünlü vlogger’ları platformun önemli bir parçası yapmak.

Bu konuda şimdiye kadar somut bir adım atmayan şirket, IGTV ile video içerik oluşturucuların yeni merkezi olabilir. Ayrıca söz konusu platformun kendi gelir modeline sahip olacağı ve içerik oluşturuculara yeni kazanç fırsatları sunacağı da söylenenler arasında.

Tabii bütün bu bilgilerin teyide muhtaç olduğunu söylemeden geçmeyelim. Instagram, San Francisco’da düzenleyeceği etkinlikle yeni paylaşım platformu üzerindeki sır perdesini resmen kaldıracak.