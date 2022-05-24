Instagram'ın Yeni Yazı Tipleriyle Tanışın: Instagram Sans

Instagram bugün büyük bir "marka yenileme sürecini" başlattı. Instagram, Instagram Sans adlı kendi yazı tipini yarattı ve bu yazı tipini hem pazarlamada hem de uygulamanın kendisinde geniş bir şekilde kullanmayı planlıyor.

Şirket, Instagram Sans'ın Instagram'ın logosundan ilham aldığını ve "sadeliğe ve zanaata olan bağlılıklarını yansıttığını" söyledi. Büyük ölçüde kareler ve dairelerin birleşiminden ilham alıyor. Ya da Instagram'ın tabiriyle sevgi dolu sincaplardan. Instagram'ın her zaman yapmaya çalıştığı gibi "t" nin altındaki tam olarak düz olmayan terminale benzer şekilde daha insancıl görünmesini sağlayan birkaç ayrıntıya sahip detaylar var.

nstagram Sans yazı tiplerinin çoğu oldukça basit sans-serif harflere sahip, bu da bu kadar küresel ve çeşitli kullanıcılara sahip bir marka için mantıklı bir hareket. Instagram, yazı tipinin Tayca ve Japonca gibi dillerde de dâhil olmak üzere mümkün olduğunca çok dilde çalıştığından emin olmak için dilbilimcilerle birlikte çalıştığını söyledi.

Instagram Yeni Yazı Tiplerinin Platforma Yeni Kimlik Kazandırmasını Amaçlıyor

Birbirinden farklı yazı tiplerinin Instagram'a sağladığı şey elbette çok daha belirgin bir kimlikten başka bir şey değil ancak asıl soru, kullanıcıların yeni görünüm hakkında nasıl hissedecekleri. Meta, kullanıcıların değişime karşı ne kadar dirençli olabileceğini herkesten daha iyi biliyor bu nedenle Instagram, uygulama hakkındaki her şeyi ilk günden tamamen elden geçirmek yerine küçük bir başlangıç yapıyor olabilir.

Bu birbirinden farklı yazı tiplerinin Instagram'ın amaçladığı yeni kimliği platforma kazandırıp kazandıramayacağını hep birlikte göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.