Instagram Yetişkinler İçin Yeni Bir Kısıtlama Getiriyor

Instagram yetişkinler için geçerli olacak bir kısıtlamayı sosyal medya platformuna getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal medya uygulamasının bazı kullanıcılara uygulayacağı kısıtlama, büyüklerin çocuklara direkt mesaj atmasının önüne geçiyor.

Instagram Yetişkinler İçin Nasıl Bir Kısıtlama Uygulayacak?

Instagram, kullanıcılarının gizliliğine ve güvenliğine önem veren sosyal medya platformlarından biri olarak genç neslin sosyal medya kullanım oranının çok yüksek olmasının onların dışarıdaki tehditlere maruz kalmasının önüne geçecek bir dizi özellik getirdi.

Şirketin platformuna getirdiği son özellik, sosyal medya platformları aracılığı ile çocukları rahatsız eden şahısların mesaj atmasını kısıtlıyor. Şirket, genç kullanıcıların mahremiyetine odaklanan bazı kuralları gündeme getirmenin şu an tam zamanı olduğuna karar verdi.

Instagram, yetişkinlerin küçük yaştakilere mesaj atabilmesi için mesaj atmak istediği kişinin de kendisini takip etmesini gerektirecek bir kısıtlamayı yürürlüğe sokmak için çalışmalara başladı. Platform söz konusu kısıtlamayı getirdiğinde yetişkinlerin küçük yaştaki çocuklara mesaj atabilmesi için öncelikle küçük yaştaki o kişi veya kişilerin kendisini takip etmesi gerekecek.

Sosyal medya platformunun yayına alınan blog yazısında şu ifadeler kullanıldı:

"Ebeveynlerin ve gençlerin Instagram'da güvenli bir deneyim elde etmelerine yardımcı olacak bilgilere sahip olmalarını istiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir ebeveyn kılavuzu yayımlamak için The Child Mind Institute ve ConnectSafely ile iş birliğinde bulunduk. Bu kılavuz, güvenlik araçları ile gizlilik ayarlarının yanı sıra ebeveynlerin çocuklarının çevrim içi hesapları hakkında etkili bir konuşma yapmaya yardımcı olacak bir dizi ipucu içeriyor."

İnsanların gerçek yaşlarını öğrenmek için çalışmalarını arttırmak istediğini belirten Instagram, şu ifadeleri kullandı:

"Instagram'ı kullanmak için en az 13 yaşında olma şartını koşuyoruz. Yeni kullanıcılardan bir hesap oluştururken yaşlarını belirtmelerinizi istiyoruz. Çoğu insan yaş konusunda dürüst olsa da gençlerin doğum tarihleri ile ilgili yalan bilgi verebileceklerini biliyoruz. Bunun olmasını engellemek için daha fazlasını yapmak istiyoruz ancak dijital ortamda insanların yaşını öğrenmek oldukça karmaşık ve sektörümüzdeki çoğu kişinin üzerinde uğraştığı konulardan biri."

Bu tür zorlukların üstesinden gelmek için yeni teknolojiler üzerinde çalışıldığını belirten şirket, yetişkinlerin onları takip etmeyen 18 yaşın altındaki kişilere mesaj göndermesini engelleyen yeni bir özelliğini kullanıma sunacağını belirtti. Yeni özellik, Instagram'ın blog yazısına göre bu ay içerisinde bazı ülkelerde kullanıma sunulacak ve ilerleyen günlerde küresel olarak kullanıma açılacak.