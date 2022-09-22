Instagram Yine Çöktü!

Geçtiğimiz yıl Meta'nın yaşadığı sunucu hataları sebebiyle Instagram, Facebook ve Whatsapp uygulamaları tamamen çökmüştü. Saatlerce ulaşılamayan uygulamalar firmaya milyarlarca dolar kaybettirdi. 22 Eylül'de ise Instagram yeniden global çapta bir erişim sıkıntısıyla karşı karşıya. Sosyal medyaya erişimin kısıtlanmasının ardından Twitter'da birçok kullanıcı "Instagram çöktü mü?" sorusuna cevap aramaya çalışıyor.

TSİ 18:00 sularında başlayan Instagram çökme sorunu, kullanıcıların uygulamadan otomatik olarak atılmasına sebep oluyor. Hala devam eden sorun hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Instagram Hikayelerine Bakılamıyor!

Yaşanan sorunun sebebi net olarak kesinleşmese de kullanıcılar uygulamaya erişemiyor. Instagram uygulaması açılsa da hikayeler bölümüne girildiğinde otomatik olarak uygulama kapanıyor. Şimdilik Facebook ve Whatsapp gibi Meta'nın sahibi olduğu diğer platformlarda böyle bir soruna rastlanmadı.

Hikayeler bölümünün dışında Instagram'ın mesajlar kısmına da erişilemiyor. Hatta Twitter'daki bazı kullanıcılar Instagram mesajlarının silindiğini belirtiyor. Instagram'ın yaşadığı bu global çaptaki krizin ne kadar süreciği bilinmiyor. Sorunun temelde uygulama kaynaklı olduğu düşünülüyor. Eğer Instagram'a ulaşmak isterseniz şu an itibarıyla https://www.instagram.com/ adresine erişim sağlanabiliyor.

DownDetector sitesinde yer alan rapora göre saat 18:00'dan sonra 2788 kullanıcı Instagram'a giremediğini bildirdi. Bazı kullanıcılar uygulamaya erişim sağlayabilse de onlarda da yavaş çalışma gibi problemlere rastlanıyor. Neden Instagram çöktü sorusunun cevabı şu an kesin değil.

Instagram'ın çökmesiyle ilgili gelişmeler için haberimizi takipte kalın!