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Instagram Yorum Sabitleme Özelliği Herkese Açıldı

Instagram, yeni yorum sabitleme özelliğini hayata geçirdi. Artık paylaşıma yapılan yorumları en başa sabitleyebileceğiz.

Halis KÖKVERDİ
Halis KÖKVERDİ -

Daha önce takipçisi yüksek kişiler tarafından kullanılan Instagram yorum sabitleme özelliği herkes için kullanıma açıldı. Canlı yayınlar sırasında kullanılan yorum sabitleme detayı, bugünden itibaren bütün kullanıcılarına beğenisine sunuldu.

Instagram yorum sabitleme özelliği herkese açıldı

Tabi bu yeni özelliğin nasıl kullanılacağı merak konusu. Aslında çok basit bir kullanımı var. Öncelikle paylaştığınız gönderinin yorumlarına giriyorsunuz. Sabitlemek istediğiniz yorumu bulduktan sonra yorumun üzerine basılı tutuyorsunuz ya da hafifçe sola kaydırıyorsunuz. Daha sonra çıkan sekmede iğne/raptiye işaretine tıklıyorsunuz.

Bu kadar basit olan bu işlem, özellikle takipçisi çok olan sayfalar için oldukça kullanılır olacak. Aynı zamanda gönderi sahibi kendi yorumunu da en üstte tutabilecek. Üç yorum ile sınırlandırılan bu özellik, gerçekten faydalı olmuş. Bakalım Instagram daha ne gibi güncellemeler alacak.

ETİKETLER: instagram

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