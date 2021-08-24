Instagram 'Yukarı Kaydır' Kullanımdan Kaldırılıyor

Belirli kriterleri karşılayan Instagram kullanıcılarının kullanmaya hak kazandığı 'Yukarı Kaydır' özelliği, resmi olarak kullanımdan kaldırılmaya hazırlanıyor. Peki ama kullanıcılar bundan sonraki bağlantı paylaşımlarını nereden ve nasıl yapabilecekler? İşte merak edilen detaylar ve dahası!

Instagram Yukarı Kaydır Yerine Bağlantı Çıkartmaları Kullanılacak

Instagram tarafından yapılan açıklamaya göre Yukarı Kaydır özelliği, 30 Ağustos 2021 tarihinden itibaren kullanımdan kaldırılacak. Kullanıcılar bu özelliğin yerine bağlantı etiketleri ya da bir diğer ismi ile bağlantı çıkartmaları kullanabilecekler. Buna karşın bu etiketlerden herkesin yararlanabilip yararlanamayacağı bilinmiyor.

Nitekim her Instagram kullanıcısı, aktif olarak 'Yukarı Kaydır' işlevlerinden faydalanamıyor. Bu özellikten faydalanabilmek için ya en az on bin takipçiniz bulunmalı ya da profiliniz resmi olarak doğrulanmış olmalı. Öte taraftan benzer şartlar, bağlantı etiketleri için de geçerli olabilir.

Toplu Mesaj Gönderme Özelliğe de Gündemde

Sosyal medya uygulamalarına gelecek özellikleri önceden ortaya çıkarması ile tanınan Alessandro Paluzzi, tersine mühendislik yöntemi uygulayarak şirketin üzerinde çalıştığı yeni özelliği gün yüzüne çıkardı. Paluzzi, ortaya çıkardığı yeni özelliğin ekran görüntüsünü Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Aktarılan bilgilere göre popüler sosyal medya platformuna toplu DM özelliği gelecek. Böylece kullanıcılar aynı anda birden fazla kullanıcıya mesaj gönderebilecek.

Instagram'da aynı anda birden fazla kullanıcıya Direkt Mesaj aracılığı ile gönderi gönderememek oldukça önemli bir eksiklikti. Şu anda yalnızca grup kurularak aynı anda birden fazla kullanıcıya gönderi gönderilebiliyor. Yeni özellik ile birlikte aynı anda gönderi göndermek için grup kurmaya gerek kalmayacak.