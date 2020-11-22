Instagram, “Kendine Zarar Verme” İçerikli Gönderilerin Önüne Geçemiyor!

Çocukları koruma kampanyaları yürüten ve bu gaye ile çalışan Çocuklara Zulüm Önleme Ulusal Birliği (NSPCC), Facebook tarafından satın alınan Instagram’ın kendine zarar verme içerikli gönderilerin önüne geçemediğini ifade etti. NSPCC, sosyal medya platformunun kendi sorumluluğunda olan bu tür içerikleri kaldırmada büyük ölçüde başarısız olduğunu dile getirdi.

Facebook’un kayıtları, 2020 yılının nisan ve haziran ayları arasında bu tür içeriklerin kaldırılmasının geçtiğimiz çeyreğe göre yüzde 80 azaldığını ortaya koydu. Tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam eden yeni tip koronavirüs sırasında hükümetlerin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle Facebook’taki içerik sorumlularının çoğunun evlerini terk etmelerine izin verilmedi. Facebook, önceliklerinin intihar ve benzeri kendine zarar verici amaçlar taşıyan içeriklerin kaldırmak olduğunu iddia etti.

Perşembe günü Instagram’ın bu tür içerikler ile ilişkili uygulamakta olduğu kısıtlamalarının arttığını gösteren sayılar paylaşıldı. Instagram moderatörleri işe geri dönmeye başladı ve bu tür içeriklere uygulanan kısıtlamaların sayısında önemli bir artış görüldü.

Kendine Zarar Verme İçerikli Gönderiler Kontrol Altında

Instagram Kamu Politikası Başkanı Tara Hopkins, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Sosyal medya kullanıcıları için Instagram’ın güvenli bir platform olmasını sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve temmuzdan eylüle kadar 1,3 milyon içerik kaldırdığımızı teyit edebiliriz. İntihar ve kendine zarar verme içerikli gönderilerin yüzde 95’inden fazlasını tespit ettik. Ek olarak COVID-19’un içerik inceleme şeklimiz üzerindeki etkisi konusunda oldukça şeffaf olmaya çalıştık. Bu nedenle içeriklerimizle ilgili açıklamalarımızı teyit eden bu son rakamlardan oldukça eminiz” ifadelerini kullandı.

Hopkins, yaptığı açıklamanın devamında, "Politikalarımızı düzeltmek için uzmanlarla çok sık bir şekilde çalışıyoruz ve zararlı intihar ile kendi kendine zarar verici içerikleri derhal tespit edip ortadan kaldırmak için teknolojimizi İngiltere ve AB'ye nasıl genişletebileceğimiz konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Facebook, Molly Russell’dan sonra kendine zarar verici ögelere sahip ve intihara teşvik eden daha fazla görüntünün kaldırılacağının sözünü verdi. NSPCC, bu tür içeriklerin önüne geçilmesinin gençlerin daha büyük bir risk altında olmasına yol açtığını söyledi.

Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce sosyal medya platformu bu tür içerikleri engelleme konusunda başarılı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.