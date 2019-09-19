Instagram, Zayıflama Ürünleri ile Estetik Ameliyat Reklamlarına Kısıtlama Getiriyor

Instagram kullanırken zayıflama ürünleri ve estetik ameliyat reklamları sık sık karşımıza çıkıyor. Instagram, bu tarz reklamların sayılarının artmasına yönelik olarak kısıtlama kararı aldı. Sosyal medya platformunun duyurduğu kadarıyla Facebook ve Instagram, diyet ürünleri ve estetik ameliyatlarla ilgili gönderilerde yaş sınırı uygulayacak. Hatta kimi zaman bu reklamları platformdan tamamen kaldırabilecek.

Diyet ve zayıflama ürünleri ile estetik ameliyatların reklamları kullanıcıları almaya yönelik teşvik ediyorsa ve fiyat bilgisi içeriyorsa 18 yaşın altındaki kişiler bu gönderileri göremeyecekler. Ayrıca bu gönderiler mucizevi etki yarattıklarını iddia ediyorlar ve indirim kodu barındırıyorlarsa Instagram bu tarz gönderileri silecek.

Instagram’dan Emma Collins’in yaptığı açıklamalara göre bu gönderilerin kaldırılmasını sağlamak için dış uzmanlarla birlikte çalışma yürütecekler. Collins, Instagram’ın herkesin kendini olumlu hissettirecek bir platform olarak kalması gerektiği ve sosyal medyanın insanlar üzerinde yarattığı baskıyı azaltmak için böyle bir kısıtlama kararı aldıklarını belirtti.

Instagram’ın birlikte çalışacağı uzmanlardan biri olan Sheffield Üniversitesinde profesör olan Dr. Ysabel Gerrard konuyla ilgili olarak “Mucizevi etki gösterdiğini iddia etmek, bu etkinin sürdürülemez olduğu anlamına geliyor. Zayıflama çayları gibi ürünler, normalde uzun vadede gerçekleşecek şeyler için kısa vadeli çözümler sunuyorlar. Yeme bozuklukları gibi durumlar için sadece sosyal medyayı suçlamak zor ancak sosyal medya bedenlerimizle alakalı nasıl hissetmemiz gerektiği konusunda bizi yönlendiriyor" açıklamalarında bulundu.

Daha önce yapılan pek çok çalışma, sosyal medyanın özellikle ergenlik çağındaki gençleri depresyona sürüklediğini ve yeme bozukluklarına neden olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca estetik ameliyatlarda da artış yaşanmasına neden olan reklamlara yönelik uygulanacak bu Instagram hamlesi sorunlara çözüm olacak mı göreceğiz.