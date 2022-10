Instagram'dan Bir Yeni Özellik Daha: Profile Müzik Ekleme

Instagram, son dönemde yaptığı yenilik ve güncellemeler ile kullanıcıların uygulamada geçirdikleri zamanı daha etkili kullanmalarını sağlıyor. Birçok kullanıcının seveceği ve profil etkileşimlerini artırmaya başlayacak yeni bir özellik daha yolda.

Geçtiğimiz senelerde hikaye ve gönderilere müzik ekleme özelliğini devreye sokan Instagram, şimdi müzik özelliğini daha geniş bir noktaya çıkaracak. Gönderilere eklenen müzikler etkileşimi artırmakla birlikte içeriklerin çeşitlenmesini de sağlıyor.

Tüm sosyal medya platformları hakkında paylaşımlar yapan Alessandro Paluzzi ve Matt Navara, Instagram'ın yeni özelliğini kişisel Twitter hesaplarından paylaştı. Instagram profillerine müzik eklemeyi sağlayacak özelliğin şu an test aşamasında olduğu söyleniyor.

Bazı kullanıcılar profillerine müzik ekleme özelliğini alternatif platformlar ile kullanmaya çalışıyor. Instagram da bu durumun önüne geçebilmek adına kendi bünyesine bu özelliği taşıyacak. Yenilik, profilleri zenginleştirmek ve etkileşimini artırmak açısından önemli olacak.

#Instagram is working on the ability to add a song to your profile 👀 pic.twitter.com/zX2jIlZLzc