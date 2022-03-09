Instagram, Rus Devlet Medyasına Karşı Uygulayacağı Yeni Yaptırımları Açıkladı

Meta’nın sahibi olduğu Facebook ve Instagram sosyal medya platformları, Rusya Ukrayna savaşının ardından Rus devletine karşı çeşitli yaptırımları gündemine aldı. Facebook ve Instagram’ın yanı sıra Twitter, Tiktok, Snapchat ve Youtube gibi popüler sosyal medya platformları da Rusya’ya karşı yaptırımlar uyguladı. Facebook’un ardından Instagram’da da artık Rsu devlet medya kuruluşlarının platformda yaptığı paylaşımlar ana akışta alt sıralarda gösterilmeye başlanacak. Buna benzer bir yaptırım hikayelerde de uygulanacak. Diğer yandan, kullanıcılara da bu kaynakları kullanmamaları ile ilgili olarak uyarıda bulunacak.

Kullanıcılara Uyarıda Bulunulacak

Etiketlerde ‘Instagram bu paylaşımı hazırlayan hesabın kısmen veya tamamen Rus hükümetinin editoryal kontrolü altında olduğuna inanıyor’ şeklinde uyarı mesajları gösterilecek. Uygulamadaki bağlantı çıkartmalarını kullanarak Rus devlet medyasının içeriklerini paylaşanların hikayeleri de hikaye sıralamasında sonlara gönderilecek.

Reels ve Keşfet bölümlerinde de Rusya’nın devlete bağlı medya kuruluşlarının paylaşımlarına yer verilmeyecek. Böylelikle bu kuruluşların içeriklerini bulmak zorlaşacağı için daha az bir kitle tarafından görülmesi sağlanacak.

Öte yandan, Facebook da buna benzer bir hamleyi geçen hafta uygulamaya sokmuştu. Rus devlet medyasına ait içeriklerin yayılmasını sınırlandırma kararı alan Facebook, Rus markalarının da reklamlarını durdurmuştu.

Rusya ise Facebook’un bu hamlesine karşı olarak ülkede Facebook’un erişimin engellemişti. Hem Facebook hem de Instagram, Meta çatısı altında bulunmasına rağmen, bu erişim engeli şu anda Instagram için geçerli değil.