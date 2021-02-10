Instagram'dan TikTok Videoları Hakkında Karar

Instagram Reels'te paylaşılan TikTok videoları hakkında önemli bir adım atıldı. Instagram Reels, artık TikTok videolarını önermeyecek. Peki bu nasıl olacak? TikTok videoları nasıl anlaşılacak? Instagram tarafından alınan kararın ayrıntılarını sizler için bir araya getirdik.

Instagram Reels, TikTok Videolarını Önermeyecek

Instagram, algoritmasında değişiklikler yaptığını ve bundan sonra TikTok videolarını önermeyi sonlandıracağını açıkladı. Instagram Reels videolarını kullanıcılara nasıl önerdiğini açıkladı. TikTok filigranı olan videolar artık öne çıkarılmayacak.

Instagram ekibi, Reels'e video yayınlayacak olan kişilere Instagram kitaplığında bulunan müzikleri kullanmalarını öneriyor. Ayrıca ekip kullanıcılara dikey videolar yayınlanmasını ve Reels'te yer alan sesleri de kullanmasını öneriyor.

Son olarak Instagram ekibi dans videoları gibi başkalarının katılabileceği trend başlatabilecek, eğlenceli videoları önereceklerini çoğunlukla metin olan, bulanık olan, filigran veya logo olan çevresinde kenarlık olan videoları önermeyeceğini açıkladı.

Reels'e içerik üretiyorsanız ve videonuzun milyonlara ulaşmasını istiyorsanız Instagram ekibinin açıkladığı kurallara uygun içerikler paylaşmalısınız.

Instagram'ın Reels için aldığı yeni kararların oldukça yerinde kararlar olduğunu belirtmek gerekiyor. Şu anda Reels'te video izlemek isteyen kullanıcılar neredeyse sürekli TikTok videoları ile karşı karşıya kalıyor. Instagram kullanıcılarının TikTok'a doğru yönelim de sergileyebileceğini göz önünde bulundurursak TikTok filigranı içeren videoların Reels'te artık önerilmeyecek olması gayet mantıklı.

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Sizler Instagram'ın aldığı kararlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Instagram Reels'te video paylaşıyor musunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Instagram Hikayelere de Yeni Özellik Gelebilir

Facebook'un bünyesinde bulunan Instagram, gönderileri hikayede paylaşmayı engelleyen bir özelliği test etmeye başladı. Şu anda bazı kullanıcılar Instagram gönderilerini, hikayelerinde paylaşamıyor. Instagram kullanıcılara bilgi mesajı gönderdi.

Instagram hikayelerinizde tweet paylaşabilecek, ancak Instagram gönderilerini paylaşamayacaksınız. Aynı zamanda IGTV önizlemelerini de paylaşabilecek, ancak normal ana sayfadaki güncellemeleri paylaşamayacaksınız. Özelliğin test aşamasında olduğundan dolayı ne zaman tüm kullanıcılara açılacağı bilinmezliğini koruyor.

Instagram indir butonuna basarak Instagram uygulamasını telefonunuza indirebilirsiniz.