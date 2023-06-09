Instagram'dan Twitter’a Rakip Olacak Uygulama Geliyor
Sosyal medya uygulaması Instagram entegre uygulaması ile rakibi Twitter'a Gözdağı veriyor. İşte detaylar!
Yeni bağımsız uygulama Instagram tabanlı olacak ve merkezi olmayan sosyal medya protokolü ActivityPub ile entegre olacak. Bu, teorik olarak, yeni uygulamanın kullanıcılarının hesaplarını ve takipçilerini yanlarında Mastodon dahil ActivityPub'ı destekleyen diğer uygulamalara götürmelerine izin verecek.
Meta baş ürün sorumlusu Chris Cox'un bugünkü toplantıda "Twitter'a yanıtımız" olarak adlandırdığı yakında çıkacak olan uygulama, bir kullanıcının bilgilerini otomatik olarak doldurmak için Instagram'ın hesap sistemini kullanacak. The Verge tarafından da görülen belgelere göre, uygulamanın dahili kod adı "Project 92" ve genel adı Threads olabilir.
Instagram Sosyal Medya Alanında Etkinliğini Göstermeye Devam Ediyor
Cox, Elon Musk'ın Twitter'ı ele alışına doğrudan gölge düşürerek, "Akıllıca yönetilen bir platforma sahip olmakla ilgilenen, dağıtım için güvenebileceklerine ve itimat edebileceklerine inandıkları yaratıcılardan ve tanınmış kişilerden duyuyoruz" dedi. Şirketin uygulamayla ilgili hedefinin "güvenilirlik" ve içerik oluşturucuların "kitlelerini oluşturmak ve büyütmek için istikrarlı bir yere" sahip olmasını sağlamak olduğunu söyledi.
Cox, şirketin zaten DJ Slime dahil olmak üzere uygulamayı kullanmaya kendini adamış ünlülere sahip olduğunu ve Oprah ve Dalai Lama da dahil olmak üzere diğer büyük isimlerle görüşmelerde bulunduğunu söyledi.
Uygulama için "kodlamanın ocak ayında başladığını" ve Meta'nın uygulamayı "olabildiğince kısa sürede" kullanıma sunacağını söyledi.
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