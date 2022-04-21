Instagram'ın Yeni Sıralama Sistemi Orijinal İçeriğe Öncelik Veriyor

Sosyal medya platformu Instagram, orijinal içerik yaratıcılarına TikTok gibi diğer platformlardan yeniden yayınlanan videolara göre öncelik veren yeni bir sıralama sistemini tanıttı.

Instagram başkanı Adam Mosseri, yeni değişikliği Twitter'dan duyurdu. Son değişikliğin "özellikle özgünlük fikrine odaklandığını" söyledi. Mosseri attığı tweet'te "Yaratıcılar Instagram'ın geleceği için çok önemli ve başarılı olduklarından ve hak ettikleri tüm krediyi aldıklarından emin olmak istiyoruz." dedi.

Sıralama değişikliği, orijinal gönderileri çalıntı içeriklerden daha fazla öne çıkaracak. Teorik olarak bu, orijinal içeriklerin Instagram ana sayfanızda ve Reels'te görünürlüğünü artıracak.

Instagram Orijinal İçeriklere Hak Ettiği Değeri Sağlamak İstiyor

Mosseri "Sıfırdan bir şey yaratırsanız, başka birinden bulduğunuz bir şeyi yeniden paylaşmaktan daha fazla kredi almalısınız. Özellikle yeniden yayınlanan kopya içeriğe kıyasla, orijinal içeriğe daha fazla değer verilmesi için daha fazlasını yapacağız." dedi.

Meta ve Instagram son birkaç aydır gönderi algoritmalarıyla yakından ilgileniyor. Hatırlarsanız Mart ayında kronolojik gönderi sıralamasının geri döndüğünü görmüştük.

Instagram ayrıca etiketleri de iyileştirdi. Kullanıcılar uzun zamandır gönderilerinde kişileri etiketleyebilse de etiketlerde yalnızca hesap adları görünüyordu. Hesap sahipleri artık profillerini düzenleyebilir ve faaliyetlerine veya mesleklerine göre kategoriler ekleyebilir. Bu kategoriler artık etiketlendikleri diğer gönderilerde görünecek.

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