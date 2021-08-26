Insurgency: Sandstorm PlayStation 4 ve Xbox One Tarihi Resmileşti

Insurgency: Sandstorm PlayStation 4 ve Xbox One tarihi resmiyet kazandı. Ön-sipariş ile satın alabileceğiniz oyun, önümüzdeki ayın sonlarına doğrı konsol kullanıcılarının da beğenisine sunulacak.

2014 yılında çıkan Insurgency için bir devam oyunu olan Insurgency: Sandstorm, takım tabanlı taktiksel birinci kişi bakış oyunu oluyor. Çok oyunculu tarzda olmasına rağmen, Orta Doğu bölgesinde kurgusal bir modern savaştan dolayı harabeye dönmüş mekanlarda görev odaklı bir ilerleyiş sunuyor.

Karakter ve silah özelleştirmelerinin olduğu Insurgency: Sandstorm, çıkışından bu yana yayınlanan güncellemeler ile yeni haritalara, yeni oyun modlarına, yeni silahlara, birçok kozmetik odaklı eşyaya ve oyuncuları rapor etme seçeneğine kavuşmuştu. Ayrıca eşleşme sistemi dahil oyunun geneli için birçok iyileştirme ve geliştirme de yapılmıştı.

Hatırlayacağınız üzere oyunun PlayStation 4 ve Xbox One sürümlerinin geçtiğimiz yıl içerisinde satışa sunulması bekleniyordu. Ne var ki Üst Yönetici Keith Warner tarafından yapılan açıklama ile mümkün olabildiğince sorunsuz uyarlamalar ile oyuncuların karşısına çıkılabilmesi için erteleme kararı alınmıştı.

Sizlerle geçtiğimiz haftalarda paylaştığımız haberimizde de aktardığımız üzere, Maximum Games UK Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım sonucu, Insurgency: Sandstorm oyununun konsollara önümüzdeki ay içerisinde çıkacağına işaret edilmişti. Verilen tarih için ne Focus Home Entertainment ne de New World Interactive tarafından açıklama gelmediği için iddia olmaktan öteye geçememişti.

Insurgency: Sandstorm PlayStation 4 ve Xbox One Tarihi Detayı

Bugün ise yayınlanan yeni fragman ile takım tabanlı taktiksel birinci kişi bakış oyununun PlayStation 4 ve Xbox One tarihi teyit edildi. Takviminizde 29 Eylül 2021 tarihine bir işaret koyun.

Verilen bilgilere göre Insurgency: Sandstorm, standart sürümünün yanı sıra iki özel sürümle de satışa sunulacak. Bunlardan Deluxe Edition, ana oyuna ek olarak Year 1 Pass ile gelecek. Gold Edition ise Deluxe Edition içeriğine ek olarak Year 2 Pass ile gelecek. Her bir Pass’te on altı kozmetik set bulunacak iken, Year 2 Pass ise ekstradan anında elde edebileceğiniz dört ödül bulunacak. Bunların yanı sıra, sürüm fark etmeksizin oyunu ön-sipariş ile satın alırsanız Warlord Gear Set ve Peacemaker Gear Set hediyeniz olacak.

Son olarak, Insurgency: Sandstorm geriye uyumlu olarak PlayStation 5 ve Xbox Series üzerinde de çalışacak. Önümüzdeki sene ise bu konsolların sunduğu nimetlerden faydalanılacak yeni nesil geliştirmelerin yayınlanacağı söyleniyor.