Insurgency: Sandstorm’ın PlayStation 4 ve Xbox One Tarihi Ortaya Çıktı

Insurgency: Sandstorm’ın PlayStation 4 ve Xbox One tarihi ortaya çıkmış olabilir. Eğer oyunu sabırsızlıkla bekleyenlerden iseniz, önümüzdeki aya büyük buluşmanın gerçekleşebileceğini söyleyelim. Detaylar haberimizde.

2014 yılında çıkan Insurgency için bir devam oyunu olan Insurgency: Sandstorm, takım tabanlı taktiksel birinci kişi bakış oyunu oluyor. Çok oyunculu tarzda olmasına rağmen, Orta Doğu bölgesinde kurgusal bir modern savaştan dolayı harabeye dönmüş mekanlarda görev odaklı bir ilerleyiş sunuyor.

Karakter ve silah özelleştirmelerinin olduğu Insurgency: Sandstorm, çıkışından bu yana yayınlanan güncellemeler ile yeni haritalara, yeni oyun modlarına, yeni silahlara, birçok kozmetik odaklı eşyaya ve oyuncuları rapor etme seçeneğine kavuşmuştu. Ayrıca eşleşme sistemi dahil oyunun geneli için birçok iyileştirme ve geliştirme de yapılmıştı.

Geçtiğimiz yıl içerisinde, bir duyuru yapan Focus Home Interactive ve New World Interactive, 2018 yılı içerisinde satışa sunulan PC versiyonunun sonrasında, oyunun PlayStation 4 ve Xbox One için 25 Ağustos 2020 tarihinde yayınlanacağını müjdelemişti. Ne var ki daha sonradan beklenmedik bir erteleme yaşanmıştı. Geliştirici stüdyodan Üst Yönetici Keith Warner tarafından yapılan açıklama ile ekibin ilk kez PC dışındaki bir platforma oyun çıkartacağını belirtilirken, konsol sürümleri için ek süreye ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi. Bu ek süre, geliştirici ekibin oyunu PlayStation 4 ve Xbox One için eksiksiz ve optimize etmesini sağlayacaktı.

Insurgency: Sandstorm oyununun Microsoft ve Sony konsollarına çıkışını büyük bir sabırsızlıkla bekleyen oyuncular için bugün sevindirici bir yeni duyuru yapıldı. Maximum Games UK Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, takım tabanlı taktiksel birinci kişi bakış oyunu PlayStation 4 ve Xbox One için 29 Eylül 2021 tarihinde satışa sunulacak. Bu tarih her ne kadar Focus Home Interactive ve New World Interactive tarafından henüz bir teyit gelmemiş olsa da, gerek Twitter paylaşımda yer verilen GAME ve ek olarak GameStop üzerinde açılan ön-sipariş de bu tarihi destekliyor.

Insurgency Sandstorm is coming to PS4 and Xbox!



Engage in realistic modern firefights in the definitive tactical FPS! Battle in the war-torn environments of a contemporary conflict through a series of cooperative and multiplayer modes.



Pre-order now https://t.co/gRNsvKtU4f pic.twitter.com/SUOBPHiUFN