Insurgency: Sandstorm'u Bir Hafta Boyunca Ücretsiz Oynayabilirsiniz

Yayıncı Focus Home Interactive ve geliştirici New World Interactive, Insurgency: Sandstorm oyununun satışa sunulmasının yıl dönümünü kutluyorlar. Bu bağlamda da oyunun bir hafta boyunca Steam üzerinden ücretsiz olarak oynanabileceği duyuruldu.

2014 yılında çıkan Insurgency için bir devam oyunu olan Insurgency: Sandstorm, takım tabanlı taktiksel birinci kişi bakış oyunudur. Çok oyunculu tarzda olmasına rağmen, Orta Doğu bölgesinde kurgusal bir modern savaştan dolayı harabeye dönmüş mekanlarda görev odaklı bir ilerleyiş sunuyor.

Karakter ve silah özelleştirmelerinin olduğu Insurgency: Sandstorm, çıkışından bu yana yayınlanan güncellemeler ile yeni haritalara, sonuncusu Domination olan yeni oyun modlarına, yeni silahlara, birçok kozmetik odaklı eşyaya ve oyuncuları rapor etme seçeneğine kavuşmuştu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan son güncelleme ile gelen Domination moduna ek olarak, eşleşme sistemi ve oyunun geneli için birçok iyileştirme ve geliştirme de yapılmıştı.

17 Aralık 2019 tarihinde son bulacak ücretsiz deneme süreci boyunca kooperatif ve çok oyunculu modlar dahil oyunun bütün içeriğine tam erişim hakkınız olacak. Eğer bu süreçte Insurgency: Sandstorm oyunundan memnun kalırsanız, 2 Ocak 2020 tarihinde son bulacak kampanya kapsamında %50 oranında indirim ile 42.50 TL ödeyerek tam sürüme geçiş yapabileceksiniz.