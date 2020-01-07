Intel 10. Nesil İşlemcili İlk Chromebook: Lenovo Flex 5 (CES 2020)

Lenovo için CES 2020 oldukça hareketli geçiyor. 10. nesil Intel işlemcili ilk Chromebook modeli olan Lenovo Flex 5 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi, tüm detaylarıyla haberimizde.

Lenovo Flex 5 Chromebook Özellikleri

7 Ocak’ta başlayan 10 Ocak’a kadar sürecek olan CES 2020 fuarında öne çıkan markalardan birisi de Lenovo. Dünyanın ilk 5G’li dizüstü bilgisayarı Lenovo Yoga 5G, Dünyanın ilk katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarı Lenovo ThinkPad X1 Fold, şimdi de Intel’in 10. nesil işlemcisini taşıyan bir Chromebook: Lenovo Flex 5.

2’si 1 arada Lenovo Flex 5 Chromebook, 300 nit parlaklığa ulaşan elbette dokunmatik ve kalemi destekleyen 13 inç IPS ekrana sahip. 2 adet USB-C portu, 1 adet USB-A portu, kulaklık girişi ve microSD kart slotu sunan 2’si 1 arada kapatıldığında sadece 17mm inceliğinde. Alüminyum gövdesine rağmen ağırlığı sadece 1.35 kg. Su dökülmesine karşı dayanıklı arkadan aydınlatmalı klavyeye bile sahip. Chrome OS’tan güç alan dizüstü bilgisayar Intel’in 10. nesil işlemcisine sahip. Core i5, 8GB RAM, 128GB depolama maksimum satın alınabilecek donanım. Depolama için eMMC yerine PCIe SSD kullanılıyor. USB-C portları üzerinden şarj edilebiliyor ve 10 saate kadar pil ömrü sunuyor.

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook Lenovo IdePad Flex 5 Chromebook Ekran 10.1 inç dokunmatik ekran 1920 x 1200 400 nit 13.3 inç dokunmatik FHD 300 nit İşlemci MediaTek Helio P60T 10. nesil Intel Core i5 Bellek 4GB LPDDR4x 4GB DDR4 Depolama 128GB eMMC 32-64GB eMMC veya 128GB SSD Genişletilebilir Hafıza microSD kart microSD kart Portlar 1x USB-C (USB 2.0+DP) 2x USB 3.1 (1.Nesil Tip C) 1x USB 3.1 (1.Nesil Tip A) 3.5mm Kulaklık girişi Çevre birimi özellikleri Parmak izi okuyucu Klavye kılıf birlikte geliyor Kalem isteğe bağlı Suya dayanıklı arkadan aydınlatmalı klavye Kalem desteği Ses Çift hoparlör 2x 2W stereo hoparlör Batarya 7180mAh 10 saate kadar Boyut 239.8 x 159.8 x 7.35 mm 310 x 214 x 17 mm Ağırlık 430 g 1.35 kg Başlangıç Fiyatı 279.99 dolar 359.99 dolar Çıkış Tarihi 2020 Mayıs 2020 Haziran

Lenovo Flex 5 Chromebook Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Lenovo Flex 5 Chromebook, bu yılın Mayıs ayında 359 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.