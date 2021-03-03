Intel'e Tarihteki En Büyük Patent İhlali Cezası Kesildi

ABD'li teknoloji devi Intel'e 2 milyar dolar patent ihlali davası açıldı. VLSI Technology şirketine ait 2 farklı patenti izinsiz bir şekilde kullandığı belirtilen Intel'in ödeyeceği miktar 2,18 milyar dolar seviyesinde. Ancak Intel yine de ihlale itiraz edeceğini dile getirdi.

Teksaslı bir jüri, Intel'e iki patenti ihlal ettiği gerekçesiyle 2,18 milyar dolar tazminat ödemesini emretti. Dava, Intel'in patent ihlali dışında ürün ve gelir kaynağı olmadığını söylediği VLSI Technology LLC tarafından açıldı.

Söz konusu patentler, 2006 yılında Philips'ten ayrılan Hollandalı bir şirket olan NXP Semiconductors'a aitti. NXP, 2015 yılında Freescale Semiconductor'ı satın aldığında patentleri de aldı. Intel'in avukatı jüri üyelerine, NXP'nin davadan elde edilen gelirin bir kısmını alacağını söyledi.

Intel'e 2 milyar dolar patent ihlali cezası

İki patent, bilgi işlem yongalarının güç tüketimini en aza indirmeye yönelik yöntemlere odaklanmakta. Bunu yapmanın bir yolu, sistem voltajını değiştirmekten geçiyor: Yüksek performans gerektiğinde daha yüksek bir voltaj ayarlamak ve gücü korumak için voltajı düşürmek. Patent, bellek yongasının minimum voltajı hakkındaki bilgilerin bir süre depolanmasını ele alıyor. Bu patent sayesinde sistem, bellek devresinin yeterli voltaja sahip olmasını sağlayabiliyor.

VLSI'nin diğer patenti ise bilgisayarda güç tasarrufu amacıyla saat frekanslarını değiştirmeyi kapsıyor. Elektrik barasının saat frekansını yükseltmek, sistem performansını artırabilir ancak daha fazla güç de tüketebilir.

Intel duruşmada yaptığı itirazda, bu teknikleri NXP veya Freescale'den kopyalamadığını ve aslında Intel'in bu hedefleri gerçekleştirmek için karmaşık teknikler icat ettiğini savundu. Ancak Texas'taki jüriler bu açıklamaya ikna olmadı.

Intel ayrıca Teksas'ın Waco bölgesindeki COVID-19 riskinin yüksek olduğunu bahane ederek duruşmayı ertelemeye çalıştı. Intel davanın, bir kampüsünün de bulunduğu Austin'de devam etmesinin daha iyi olacağını söyledi. Ancak şirketin bu isteğine yeşil ışık yanmadı.

Intel'e ceza kesilmiş olsa da dava henüz bitmedi. Intel, yargıçtan jürinin yasayı yanlış uyguladığını söyleyerek itiraz edebilir. Şirketin bu talebi geri çevrilirse davaya ekstra itiraz etme fırsatına sahip olacak.

Şirket yaptığı açıklamada, "Intel jüri kararına kesinlikle katılmıyor. Temyize gitmeyi planlıyoruz ve galip geleceğimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı. Ancak karar onaylanırsa tarihteki en büyük patent cezası alınmış olacak gibi gözüküyor.