Intel, 5 GHz Hızındaki Yeni Yongasını 8 Haziran’da Ön Siparişe Açacak

ABD merkezli, dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi olan Intel, 40. yılına özel olarak geliştirdiği Intel Core i7-8086K adındaki işlemcisi ile piyasaya altüst edecek. 8 Haziran’da piyasaya çıkacağı söylenen altı çekirdekli işlemcinin, 5 GHz saat hızına kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Söz konusu spesifikasyonların doğru olduğu ortaya çıkarsa, Core i7-8086K ya da diğer deyişle, Anniversary Edition CPU, Intel'in müşterilerine sunduğu en hızlı hexacore işlemci olacak.

Intel’in, böylesine özel bir işlemci üzerinde çalışmasının nedeni, şirketin 40. yılını deviriyor olması. Donanım devinin Core i7-8086K adını verdiği işlemci, inanılmaz bir performansın kapılarını aralayacak.

ABD’li şirketin ilk x86 tasarımı olacak model, 4 GHz'lik taban saat hızına rağmen, en üst noktada 5 GHz saat hızına kadar çıkabilecek. Peki bu performans canavarını fiyatı ne olacak?

Intel’in İngiltere satın alma müdürü Andrew Gibson, yonganın 8 Haziran’da ön siparişe sunulacağını söyledi. Birkaç gün içinde işlemci hakkındaki detayların gün yüzüne çıkacağını belirten Gibson, yonganın İngiliz perakende satış fiyatının 400 sterlin dolaylarında olacağı yönündeki söylentileri de doğruladı.

Her şeye rağmen Intel'in yeni işlemcisi hakkında daha fazla bilgiye sahip olmamız için 8 Haziran gününü beklememiz gerekiyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.