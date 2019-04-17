İntel, 5G Modem Pazarından Çekildi

Apple ile Qualcomm'un barışmasının ardından teknoloji gündemi bir hayli hareketlenmişti. Son yaşanan olayların ardından yeni bir bomba daha geldi. Intel, 5G modem üretimi işinden çıktığını duyurdu.

Teknoloji gündeminde bomba etkisi yaratan haberi Intel CEO'su Bob Swan verdi. Swan açıklamalarında Intel'in akıllı telefon modem işinde rekabet edemediğine işaret etti ve şirketin akıllı telefon pazarındaki 5G modem ürünlerinin piyasaya sürülmeyeceğini belirtti. Intel, Apple ve Qualcomm'un arasındaki buzların erimesinden dolayı farklı bir pazara yönelecek.

Bob Swan açıklamasında Intel'in 4G modem üretmeye devam edeceğini de söyledi. Intel sadece 5G modem pazarında olmayacak. CEO tarafından şirketin 5G internet altyapısı çalışmalarının devam edeceği bilgisi aktarıldı. Intel'in 5G modem üretimini durdurmasının ardından Apple'ın nasıl bir yol izleyeceği bilinmiyor ancak; Apple, Qualcomm ile 5G modem konusunda iş birliği yapabilir.

Apple'ın önünde sadece 2 marka var. Bunlar: MediaTek ve Qualcomm. Apple'ın seçimi hangi firmadan yana kullanacağı hakkında bir bilgi şu anlık gelmedi. Apple'ın yakın zamanda hangi şirket ile iş birliği yapacağını açıklaması bekleniyor.Bu konuda Apple'ın Qualcomm ile 6 yıllık lisans sözleşmesinde 'çok yıllı' bir yonga seti tedarik anlaşması sağlandığını da belirtmekte yarar var.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Apple Qualcomm ile 5G modem anlaşması yapar mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!