Intel, 8. Nesil Coffee Lake İşlemcilerini Piyasaya Sürüyor

İşlemci piyasasının öncülerinden Intel, 8. nesil Coffee Lake işlemcilerinin piyasaya sürüleceği tarihi açıkladı. Yeni mimari ve performans artışıyla dikkat çeken Coffee Lake, şirketin açıklamasına göre 3 yıllık bilgisayarlarda dahi yüzde 200 performans artışı sağlayacak.

Intel'in bir önceki Kaby Lake serisi ile ilgili en büyük şikayet, sektörde çok fazla fark yaratamamasıydı. Kullanıcılara taahhüt edilen performans artışı, işlemcisini yenilemek isteyenlere yeterli bir neden sunmuyordu. Piyasaya sürülecek olan 8. nesil Coffee Lake ise kullanıcıları bu anlamda mutlu edecekmiş gibi görünüyor. Üstelik çıkış tarihinin de çok yakın olduğunu belirtelim. Yeni 8. nesil Intel Core masaüstü işlemcileri 5 Ekim'den itibaren en yeni platformu olan Intel Z370 chipset'le birlikte piyasaya sunulacak.

Coffee Lake serisi oyuncuların, içerik oluşturucularının ve hız aşırma meraklılarının gözdesi olabilir. Çünkü yeni işlemciler bir önceki nesile kıyasla yüzde 25'lik bir artış sağlıyor ve Intel'in ifade ettiğine göre ,3 yıllık bir bilgisayarla karşılaştırıldığında yüzde 200'lük bir fark vaat ediyor.

En yeni Z370 yonga setine gelince, Intel bu konuda da oldukça iddialı görünüyor. Yaptığı duyuruda şirket, "Intel Z370 yonga seti, yeni 6 çekirdekli işlemcilerin maksimum performansa ulaşmasının yanı sıra, hız aşırtma ve bellek yönlendirme desteği için gelişmiş bir güç aktarım paketi sağlıyor. Ayrıca, 50'den fazla anakart ve sistem tasarımları lider sağlayıcılardan edinilebilecek" dedi.