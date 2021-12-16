Intel: ABD'nin Yeni Yasağı Çip Krizini Altüst Edecek

Hepimizin bildiği üzere dünya genelinde ciddi bir yarı iletken sıkıntısı bulunuyor ve ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun alacağı yeni karar, bunu daha da kötüleştirebilir. Yarı iletken çip üreticisi olan Intel, ABD yasağının çip krizini nasıl etkileyeceğini açıkladı.

Intel, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (USITC) önemli bir yarı iletken üretim bileşiğinin ithalatını yasaklama kararına karşı çıkıyor. Kimyasal mekanik planarizasyon olarak bilinen bileşik, Optiplane adı altında satılmakta ve DuPont'un Tayvan ve Japonya'daki Rohm & Haas birimleri tarafından üretilmekte. Bloomberg'e göre, DuPont kısa süre önce Illinois merkezli CMC Materials Inc'in sahip olduğu patentleri ihlal etmekle suçlandı.

Intel, Uluslararası Ticaret Komisyonu bu yasağı gerçekleştirirse, zaten kritik olan yarı iletken kıtlığının daha da kötüleşeceğini söylüyor. CMC Materials'ın yasal eylemi, USITC'nin bileşik ithalatını yasaklayıp yasaklamaması konusundaki soruşturmasının merkezinde yer alıyor. Komisyonun davayla ilgili kararını dün açıklaması bekleniyordu, ancak 16 Aralık'a erteledi.

Intel, ABD yasağının çip krizini nasıl etkileyeceğini açıkladı

Bu Optiplane adındaki bileşenler, yarı iletken üretiminin vazgeçilmez bir adımıdır. Aylarca süren zorlu çip üretim sürecinin çeşitli adımlarında kullanılır. Esasen üretim aşamaları arasında çip yüzeyini cilalamak için kullanılıyorlar ve Intel'e göre Optiplane'lerdeki ince farklılıklar, üretim ortamında çok büyük etkilere sahip olabilir.

Yarı iletken üretim sürecinin son derece hassas doğası göz önüne alındığında, herhangi bir değişiklik yarı iletken verimleri üzerinde orantısız bir etki yaratabilir. Ayrıca Intel'in üretim hatlarına yeni bir çözüm entegre etmek için farklı bir yatırım yapması da ekstra zorluk gibi görünüyor.

Ancak Intel komisyona yaptığı başvuruda daha da ileri gitti. Şirket, ABD merkezli yarı iletken çip üretim hatlarından Optiplane bileşenlerinin 24 aylık bir geçiş süresi olmaksızın yasaklanmasının "ulusal güvenlik ve ekonomik çıkarlarla çelişebileceğini" söyledi.

Elbette, Intel'in dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi olması ve üretim tesislerinin çoğunun ABD topraklarında bulunması yasağa yardımcı olmuyor. Yasaktan en çok etkilenen şirketlerden biri olacak ve Çin'in gelişen yarı iletken endüstrisini ve endüstri rakibi TSMC'ye açık bir avantaj yaratacak. Ayrıca Intel'in bu bileşenleri, CMC Materials gibi diğer sağlayıcılardan istediği ölçekte tedarik edip edemeyeceği de belirsiz.