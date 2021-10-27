Intel Alder Lake İşlemciler %50'nin Üzerinde Daha Güçlü!

Intel Alder Lake işlemci benchmark sonucu açıklandı. Uygun fiyatlı bir orta seviye seçenek olarak tasarlanan bu işlemci, önceki nesilden ve rakip AMD işlemcilerinden daha iyi performans gösterdi.

Intel'in 12. nesil Alder Lake işlemcilerinin bir parçası olarak yaklaşan Intel Core i5-11600K'nın performansını sergileyen yeni CPU-Z testleri ortaya çıktı.

Intel'in 12. nesil Alder Lake işlemcilerinin bir haftadan biraz daha uzun süre içinde piyasaya sürülmesiyle birlikte, her gün yeni kriterler ortaya çıkıyor. Intel'in üst düzey Alder Lake işlemcisi Core i9-12900K'nın performansını zaten gördük ve etkileyiciydi. Ancak Intel'in orta sınıf CPU'ları şimdiye kadar büyük ölçüde belirsizdi.

CPU-Z'ye üç kıyaslama gönderildi. Erken testler her zaman doğru olmasa da, bu kıyaslamaların tümü oldukça tutarlı ve sonuçların Core i5-11600K'nın gerçek performansına yakın olabileceğini düşündürmekte.

Intel Core i5-11600K işlemcinin 3,7 GHz'e kadar yükseltilebilen 2,8 GHz saat hızına ve ayrıca 4,9 GHz'e kadar tek çekirdek desteğine sahip olduğu söyleniyor. Hiper iş parçacıklı altı performans çekirdeğine ve 16'ya kadar iş parçacığı ekleyen dört verimlilik çekirdeğine yer veriyor.

Testlerde kullanılan sistemler iki farklı Asus Z690 anakartı içeriyordu: Asus ROG Maximus Z690 Apex ve Asus ROG Maximus Z690 Hero.

Intel Alder Lake işlemci benchmark sonucu

CPU-Z testlerinde Alder Lake işlemci, tek çekirdekli testlerde 760 ile 773 ve çok çekirdekli testlerde 7,156-7,220 puan aldı. Bu sayılara biraz daha anlam eklemek için önceki Rocket Lake neslinden karşılaştırılabilir bir işlemci ile Core i5-11600K karşılaştırıldı.

Alder Lake için sonuç çok olumlu, çünkü selefi tek çekirdekte sadece 633 puan ve çok çekirdekli testlerde 4731 puan aldı. Bu, karşılaştırmalar doğruysa, yeni Intel Core i5-12600K'nın tek çekirdekli görevlerde %20'ye kadar ve çok çekirdekli görevlerde %52'ye kadar daha hızlı olduğu anlamına geliyor.

Selefini geride bırakmak bir şey, ancak Intel Alder Lake aynı fiyat aralığındaki AMD işlemcilere karşı da galip geliyor. Sekiz çekirdeğe ve 16 iş parçacığına sahip AMD Ryzen 7 5800X ile karşılaştırıldığında Core i5-12600K, tek çekirdekli testlerde yaklaşık %19 ve çok çekirdekli testlerde %9 daha hızlıydı.

Karşılaştırma sonuçları yaklaşmakta olan Intel Core i5-12600K hakkında çok iyi detaylar sağlıyor. Önceki neslin daha pahalı işlemcilerinden daha iyi performans gösterebilir, ancak Intel'in fiyatlandırmasının bu işlemci için rekabetçi olması muhtemel.