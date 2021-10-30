Intel Alder Lake İşlemci Tekli ve Çoklu Çekirdekte Rekor Kırdı

Şaşırtıcı derecede uzun bir bekleyişin ardından Intel, DDR5 ve PCIe 5.0'ı destekleyen ilk heterojen ana akım işlemcileri olan 12. Nesil Alder Lake işlemcilerini resmen duyurdu. Bu duyurular Intel Alder Lake işlemcinin rekor kırmasıyla daha popüler hale geldi.

Hız aşırtma (overclock) konusunda bilindik bir isim olan Allen 'Splave' Golibersuch ise Intel'in canlı yayın etkinliği sırasında yeni hibrit çiplerle birkaç dünya rekoru kırmak için hiç zaman kaybetmedi.

Birkaç sıvı nitrojen tankının yardımıyla Splave, Core i9-12900K'yı Golden Cove Performance çekirdeklerinde (P-çekirdekleri) 6.8 GHz'e ve Gracemont çekirdekleri Verimlilik çekirdeklerinde (E-çekirdekleri) 5.3 GHz'e yükseltti.

Ayrıca önbellekte 5.5 GHz'ye ulaşmayı başardı. (Referans olarak Core i9-12900K, 5,2 GHz P-çekirdekli ve 3,9 GHz E-çekirdekli boost saatlerine sahip). Bu, P ve E çekirdeklerinde sırasıyla %31 ve %36 hız aşırtma anlamına geliyor.

ASRock Z690 Aqua OC Edition, Splave'in tercih ettiği anakarttı. OC Sürümü, iki daha az DDR5 bellek yuvası dışında normal Z690 Aqua'nın neredeyse bir karbon kopyasıdır. Çift DIMM tasarımı, bellek hız aşırtmasını iyileştirmeyi amaçlar.

ASRock Z690 Aqua OC Edition şimdilik 500 adet ile sınırlı. Core i9-12900K sistemi ayrıca Klevv DDR5-6200 C34'e hız aşırtmalı DDR5-4800 belleği, bir Reaktor 2.0 LN2 potu ve EVGA SuperNOVA 1600W güç kaynağını içeriyordu.

Skor Tek Çekirdek Çoklu Çekirdek (16-Çekirdek) XTU 2.0 12,765 N/A N/A Geekbench 4 - 11,669 93,232 Geekbench 5 - 2,740 26,649

Intel Alder Lake i9 işlemciden rekor puan

Splave, 6.8 GHz/5.3 GHz hızında Core i9-12900K ile yeni tek ve çok çekirdekli (16 çekirdekli) Geekbench 4 ve Geekbench 5 dünya rekorlarını kırdı. Ancak XTU 2.0 konusunda kıyaslama çalışmasını bitirmek ve yeterli stabiliteyi elde etmek için Golden Cove çekirdeklerini 6.7 GHz'e düşürmesi gerekiyordu.

Core i9-11900K (Rocket Lake) ve Ryzen 9 5950X (Zen 3), sırasıyla 2.309 puan ve 20.929 puanla Geekbench 5 tek ve 16 çekirdekli benchmarklarda önceki rekor sahipleriydi. Bu nedenle Core i9-12900K, Intel'in kendi yongasını %19 ve AMD'nin yongasını %27 oranında geride bıraktı.

Alder Lake, ABD'li perakendecilerin çoğunda ön sipariş için mevcut, ancak çipler 4 Kasım 2021'e kadar gönderilmeyecek. Core i9-12900K, önceki Core i9-11900K'dan yalnızca 40 dolar daha pahalı olarak 589 dolara satılıyor. Bununla birlikte, amiral gemisi Alder Lake işlemci, AMD'nin Ryzen 9 5950X 16 çekirdekli canavarından 210 dolar daha ucuza mal oluyor.