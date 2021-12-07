Intel: AMD'ye Geçilmedik Avans Verdik

Intel CEO'su AMD'nin yükselişi konusunda açıklamalar yaptı. Uzun yıllar işlemci pazarının en büyük payına sahip olan Intel, en büyük rakibi AMD'nin yükselişini avans olarak niteledi. Bugüne kadar AMD'nin yükselmesine izin verdiklerini söyleyen CEO, bundan sonra işlerin böyle gitmeyeceğini söyledi.

2000'li yılların ortalarına kadar Intel, işlemci pazarının en büyük payına sahipti. Rakibi AMD ise onu çok geriden takip ediyordu. Fakat işler, AMD'nin Zen mimarisini tanıtması sonrasında değişti. Özellikle Zen3 ile birlikte AMD, hem kişisel bilgisayarlar hem de sunucular konusunda rakibinin payından daha büyük paylar almaya başlamıştı.

Son yıllardaki AMD'nin yükselişi konusunda açıklamalarda bulunan Intel CEO Pat Gelsinger, ilginç detaylardan bahsetti. Gelsinger'a göre Intel, isteyerek AMD'nin büyümesine izin verdi ve önümüzdeki yıllarda bunu geri alabilmek adına atılımlarda bulunacak.

Intel AMD'ye Avans Vermiş...

25. Credit Suisse Teknoloji Konferansı kapsamında panellere katılan Pat Gelsinger, rakibi hakkında şunları söyledi: "Ben AMD'ye pay kaybetmedi. Onlara pay verdim. Çünkü tüm pazarı kapsayacak kadar üretim kapasitem yoktu. Yaptığımız yatırımlarla birlikte büyüyen pazarı kapsayacak kapasitemiz olacak."

Çok net bir cevap gibi görünmesine karşın, bu cümlelerin sorulan bir soruya cevaben verildiğinin de altını çizmek gerekiyor. Soruyu soran kişi Gelsinger'a, "Intel'in son dönemdeki yatırımları, pazardaki konumu baz alınırsa çok agresif görünüyor" dedi. Soru aslında, Intel'in gereğinden fazla yatırım yapıp yapmadığını öğrenmek adına sorulmuştu.

Gelsinger bunun üzerine Intel'in üretim kapasitesi olmadığı için pazardaki yerinin böyle göründüğünü söylemek amacıyla yukarıdaki cevabı verdi. Kısaca CEO'ya göre Intel yeteri kadar çip üretemediği için bazı teknoloji üreticileri ihtiyaçlarını AMD'den karşılamaya başlamışlardı. Bu sebeple AMD, satış adetlerini yükseltiyor gibi görünüyordu. Fakat Intel, yeteri kadar işlemci üretmeye başladığında AMD'ye kayan satışları tekrar kendinde toplayabilecekti.

Yine de Intel CEO'sunun tahminlerinin tutup tutmayacağı konusunda öngörüde bulunmak oldukça güç. AMD, özellikle Ryzen serisi ile birlikte kişisel bilgisayarlar için olgun bir platform kurmayı başardı. Hem AM4 soketleri hem de PCIe 4.0 son teknolojilerle desteklenen AMD tabanlı platformlar, kullanıcılara sağlam bir alternatif oluşturdu. Daha önce AMD'nin sunduğu işlemciler, Intel karşısında bu kadar sağlam duramıyorlardı. Şimdi ise AMD işlemcileri, tercih etmekte tereddüt etmeden kullanabileceğiniz seçenekler sunuyorlar. Haliyle Intel yeteri kadar çip üretse dahi eski kullanıcılarını geri alamayabilir.