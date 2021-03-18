Intel, Apple ile Dalga Geçti! (Dört Farklı Video ile!)

Bildiğiniz üzere Apple, yeni nesil Mac ve MacBook modellerinde kendi işlemci mimarisine doğru yönelmeye başladı ve bu da, Intel ile yapılan iş birliğinin kademeli olarak sona ereceği anlamına geliyor. Aslında bu dönüşüm henüz yeni yeni başlamıştı ancak Intel, bu kararın ardından sert bir reklam kampanyası ile Apple'ı hedef aldı.

2006 yılından 2020 yılının sonuna kadar çıkan tüm Mac ve MacBook modellerinde Intel işlemcilere yer veren Apple, o zamandan bu yana Intel'in önemli müşterilerinden birisi olmuştu. Tabii şirketin kendi mimarisine geçme planları uzun bir süredir konuşuluyordu ve bu nihayet kademeli olarak gerçekleşmeye başladı.

Başlangıçta Apple için güzel bir olay gibi gözüküyor ancak Intel, en büyük müşterilerinden birisini kaybetti ve bu kayıplara sessiz kalmak yerine Apple'ı hedef aldı. Ayrıca şirket bunu yaparken, Apple'ın birkaç yıl önce yayınladığı reklamlardaki ikonik bir ismi kullanmaktan da çekinmedi.

Intel, Apple'ı Hedef Aldı!

2006 ila 2009 yılları arasında yayınlanan 'Mac Edinin' reklam kampanyası, temelde PC kullanan John Hodgman ve Mac kullanan Justin Long arasında dönüyordu. Tabii ki reklam kampanyalarının doğası gereği Apple'ın yayınladığı bu reklamlarda PC, her zaman Mac modellerinin gerisinde kalıyordu.

Intel, geçtiğimiz saatlerde resmi YouTube kanalında Justin Long ile çekilen yeni reklam kampanyasını yayınladı ve Long bu sefer Mac'e değil, PC'e oynuyor. Tüm videolar Long'un şunları söylemesi ile başlıyor: "Merhaba, ben Justin. Mac ve PC arasında gerçek bir karşılaştırma yapan, gerçek bir kişi."

İlk videoda Intel işlemcili bir bilgisayarı eline alan Long, bu cihazı bilgisayar ve tablet modları arasında dönüştürüyor. Daha sonrasında eline MacBook Pro alan Long, bunu katlayamadığı için kendisine bir adet iPad veriliyor. Daha sonrasında bunu kendi başına kullanamayacağı için klavye, kalem ve dönüştürücü eklemeleri de yapılıyor.

Bir diğer videoda ise Intel işlemcili bilgisayardaki oyun performansına değinen Long, Mac'de oyun oynayan birisinin olup olmadığını soruyor. Bu sırada Intel işlemcili bilgisayardan oyun oynayan kişinin verdiği cevap ise tabii ki bir miktar manidar.

Daha sonrasında Intel işlemcili Asus bilgisayardaki dokunmatik ekranı ve dokunmatik ikinci ekranı inceleyen Justin, ardından MacBook Pro'daki dokunmatik olmayan ekrana ve Asus'un yanında nispeten ufak gözüken Touch Bar'a göz atıyor.

Son olarak bir de harici çıkış sağlayabileceğiniz monitörlerle ilgili bir gönderme yer alıyor. Bu süreçte Intel işlemcili PC'lere üç farklı monitör bağlanabildiğinden bahseden Justin, Mac'lerde bunun sadece bir adet olduğunu söylüyor ve devam ediyor: "Bir, hiç yoktan iyidir."

Intel'in yaşanan son gelişmelerin ardından böyle bir reklam saldırısında bulunması çok da şaşırtıcı değil. Aslında bu konuda Intel'in bardağını taşıran son damla, Apple'ın kendi etkinliğinde PC'i temsil eden John Hodgman'ı kullanıp Intel işlemcilerden ne kadar iyi olduğunu söyletmesiydi.