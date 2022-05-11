Intel, Arc A-Serisi Ekran Kartlarının Lansmanını Erteledi

Intel'in grafik piyasasına katılması oldukça heyecan verici. Şirket yeni Arc dizüstü bilgisayar kartlarını piyasaya sürmüştü ancak henüz masaüstü tarafında pek bir şey göremedik. Şu sıralar küresel çapta ekran kartı fiyatları düşmeye devam ederken Intel, Intel Arc A-Serisi ekran kartlarının piyasaya sürüleceği tarihin ertelendiğini duyurdu.

Intel'in yetkili isimlerinden Lisa Pearce, bir blog yazısında A-Serisi lansmanının ertelendiğini doğruladı. Pearce'a göre Intel Arc A Serisi kartlar yazılım hazırlığı gecikmeleri nedeniyle ertelendi. Yeni grafik kartlarının 2022 yazının sonlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Birçok analist, kartların Mayıs veya Haziran ayından başlayarak yılın ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesini bekliyordu.

Pearce ayrıca masaüstü sistemlerinin geniş bir kombinasyon kümesine sahip olduğunu, mobil sistemlerin ise daha tanımlı olduğunu belirtti. Bu nedenle yazılımın ve donanımın farklı bellek durumlarını ve işlemcileri hesaba katmak gerektiğini iletti. Intel, yeni Intel Arc A-Serisi kartları OEM sistemlerle birlikte piyasaya sürmeyi planladığını söylüyor. Bu da Intel'in kartların çalışması gereken yapılandırmaları sınırlamasına imkân tanıyor.

Intel Ekran Kartı Piyasasına Alternatif Olma Yolunda

Intel'in uzun süredir bu alana vereceği çaba kullanıcılar tarafından da önem taşıyordu. Öyle ki yıllardır AMD ve NVIDIA'nın kontrolündeki pazara yeni bir markanın katılması, hem alternatif anlamında kullanıcıların elini güçlendirecek hem de fiyat noktasında kullanıcıları sevindirecek. Hangi alan olursa olsun daha fazla alternatif her zaman olumlu bir durum.

Ancak sorun Intel'in kartlarının piyasanın hangi segmentinde yer alacağı yönünde. Yeni piyasaya sürülen RTX 3090 Ti de dâhil olmak üzere mevcut grafik kartları yakında yeni nesle yerlerini bırakacak. Bu da çoğu kullanıcının 30 ve 40 serisi kartlar arasındaki performansta büyük bir sıçrama beklemesine neden oluyor. Doğal olarak piyasaya yeni dâhil olacak Intel'in kartlarının bu segmentlerin altında kalması durumunda kullanıcılar tarafından tercih edilmeyeceği de aşikâr. Daha fazla bilgi öğrenebilmemiz için yaz aylarını beklememiz gerekiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Intel ekran kartı piyasasında başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.