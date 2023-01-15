Intel Arc Ekran Kartları Ucuzluyor

Birkaç ay önce piyasaya sürülen Intel Arc serisi ekran kartları, sektörün güçlü oyuncularından olan Nvidia ve AMD'ye karşı bir alternatif olarak öne çıkmıştı. İlk çıktığı dönemde Intel gibi bir firmanın deneyim ve bilgi birikimini barındırması sebebiyle heyecan yaratsa da kullanıcı tarafından beklenen ilgiyi karşılamadı.

Ayrıca uygun fiyatlı bir alternatif olmak yerine oldukça yüksek fiyatlardan satışa çıkan Arc A770, A750 ve A580 ekran kartlarının fiyatlarında indirime gidiliyor. Peki, Intel Arc serisi ekran kartları alınır mı?

Intel Arc Serisi Ne Kadar İyi?

Şu an Intel'in çıkardığı en güçlü ekran kartı olarak görülen Arc A770, çıkış fiyatı olan 8100 liranın üstüne 300 lira daha zamlanarak 8400 liraya satılıyor. Geride bıraktığımız 6 aylık süreçte yaşanan enflasyon göz önüne alındığında 16 GB modelin fiyatının azaldığını söylemek mümkün.

Peki, Intel Arc serisi ekran kartları alınır mı? Bu sorunun cevabını vermek gerçekten de çok zor. İsterseniz en başta hangi modelin hangi model ile karşılaştırıldığına bakalım.

Intel Arc A770 - Nvidia RTX 3070

Intel Arc A750 - Nvidia RTX 3060

Intel Arc A580 - Nvidia RTX 3050

Oyun içi benchmark testlerine bakıldığında A770 ve A750 serisi ekran kartlarının, RTX 3070 ve RTX 3060'tan daha geride kaldığı görülebiliyor. PCWorld sitesinde paylaşılan değerlere göre Intel Arc770, 1080 p çözünürlükte ve maksimum görüntü ayarlarında Cyberpunk 2077 oyununda 51.8 FPS alıyor. RTX 3060 ile birlikte bu değerleri 63.1 FPS seviyesine kadar çıktığı görülebiliyor.

Öte yandan bazı benchmark testleri Intel Arc A580 ekran kartının Nvidia RTX 3050'den daha iyi performans verdiğine dair verilere sahip. Bu noktada daha iyi araştırma yapmak ve fiyatları karşılaştırmak sizin için doğru olacaktır.