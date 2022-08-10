Intel Arc Pro Ekran Kartları Tanıtıldı

Uzun yıllardır ekran kartı denildiğinde akla iki firma geliyor: Nvida ve AMD. Halihazırda işlemci sektörünün en büyüğü olan Intel, ekran kartı sektörüne de göz dikeren bu iki firmanın tahtını sarsmak istiyor. Bu yolda profesyonelleri hedef alarak ürettikleri Arc Pro A40, A50 ve laptoplar için A30M'den oluşan üç yeni ekran kartı tanıtıldı.

Intel normal kullanıcıdan ziyade profesyonelleri hedefliyor. Blender, HandBrake, Premier Pro ve benzeri profesyonel uygulamalar için optimize edilen ekran kartları, donanım desteğiyle iş stüdyolarını çok daha kullanışlı hale getirecek. Intel ekran kartlarının çok dar bir kullanım alanına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Intel Arc Pro ekran kartlarının geçtiğimiz ocak ayında piyasaya sürülen RTX 3050'den dahi düşük işlem gücüne sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

Intel Arc Pro Ekran Kartları AV1 Donanım Hızlandırmasına Sahip

Intel'in ekran kartlarını asıl pazarlama yolu olarak kullanacağı profesyonel kullanım için donanım seviyesinde büyük geliştirmeler potansiyel müşterileri bekliyor. Intel, uzun süredir video sıkıştırma formatları alanında dominasyon sağlayan H.264 standardının zamanla AV1'e dönüşeceğini düşünüyor. Bu sebeple Intel Arc Pro ekran kartlarına AV1 uzantılı video çıktılarının alınabilmesi için donanımsal anlamda geliştirmeler yapıldı.

Özellikle yüksek çözünürlüklü AV1 videoların işlenmesinde ekran kartlarına ihtiyaç duyuluyor. Şimdiye kadar sektörde yer alan en güçlü ekran kartlarından Nvidia'nın RTX 30 serisi ve AMD'nin Radeon RX 6000 serisi, yalnızca yazılım yoluyla AV1 çözümlemesi yapabiliyordu. Intel'in donanım seviyesinde getirdiği desteğin çözümleme optimizasyonunu artıracağı düşünülüyor. Intel profesyonel iş stüdyoları kurmak amacıyla yapay zeka geliştirmelerinin kolaylıkla yapılabilmesi için donanım seviyesinde birçok yeni özelliği Arc Pro ekran kartlarına ekledi. Yani kısacası bu ekran kartlarıyla oyun oynanabilir, fakat yaratılış amacı bu değil!

Intel Arc Pro ekran kartlarının çıkış tarihi ve fiyatları henüz kesin değil. Ancak Intel'in bu yıl içerisinde ekran kartlarını piyasaya sürmesi bekleniyor.

Intel Arc Pro A40 Özellikleri

3,50 Teraflop maksimum performans

8 Işın izleme çekirdeği

6 GB GDDR6 bellek

4 adet mini DisplayPort ekran çıkışı

Intel Arc Pro A50 Özellikleri

4,80 Teraflop maksimum performans

8 ışın izleme çekirdeği

6GB GDDR6 bellek

4 adet mini DisplayPort ekran çıkışı

Intel Arc Pro A30M Özellikleri