Intel CEO'su çip krizinin biteceği tarihi açıkladı. Intel CEO'su Pat Gelsinger CPU ve GPU sıkıntısı krizinin 2023'e kadar süreceğine inanıyor. CEO'ya göre yakın gelecek için görünürde net bir son yok.

Intel CEO'su Pat Gelsinger, CNBC ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda, hem oyun CPU'su hem de grafik kartı sıkıntısının 2023'e kadar sürebileceğini belirterek oldukça cesur bir iddiada bulundu. Daha önce bu konu üzerinde tartışmış olsa da, ilk kez bir belirli yıl verdi.

Gelsinger, teknoloji endüstrisini rahatsız eden yarı iletken kıtlığının zamanla marjinal olarak düzeleceğine inanıyor, ancak “2023 yılına kadar arz-talep dengesi” olacağını düşünmüyor. Bilgisayar satışlarındaki artış konusunda hala iyimserliğini koruyor, ancak eğilimin gelecekte de devam edeceğine inanıyor.

AMD Başkanı ve CEO'su Lisa Su da kıtlığın bu yıl çözülmeyeceğini kabul ediyor ancak "2022'de daha iyi olacağını" öne sürüyor. Her ne kadar durum yavaş yavaş düzelecek olsa da, hemen bir düzeltme ummamamız gerektiği konusunda da uyarıyor.

Intel CEO'su Çip Krizinin Biteceği Tarihi Nasıl Biliyor?

Kıtlıklara neden olan şeyi merak ediyor olabilirsiniz. Bu konudaki genel fikir birliği, pandemi ile başlayan devam eden çip kıtlığıdır.

Sağlık zorunlulukları nedeniyle üretim tesislerinin kapanması ve küresel karantinalar nedeniyle birçok işçinin evden çalışmaya zorlanması nedeniyle teknoloji ürünlerine olan talepteki büyük artış gibi bundan kaynaklanan önemli faktörler.

AMD, Apple, Nvidia ve daha fazlası gibi küresel teknoloji devlerine tedarik sağlayan dünyanın en büyük yarı iletken fabrkiaları TSMC gibi üreticileri etkilediğinden, iş gücündeki çok yönlü azalma özellikle yıkıcı oldu.

Çin yakın zamanda, GPU kullanılabilirliğini artırabilecek ancak genel olarak yarı iletken kıtlığını daha da kötüleştirebilecek kripto para birimi madenciliğini de çökertti. Zorunlu kapatma, enerji emisyonlarını boğmak ve enerji taşıyıcı fiyatlarını azaltmak içindi, ancak enerji tedarikçilerini üretim tesislerine doğrudan askıya almak, uzun vadede CPU ve GPU üretimine kesinlikle zarar verecek.

Ne olursa olsun, bu tahminlerin hiçbiri endüstri spekülasyonlarına dayandığından somut değil. Bu nedenle yarı iletken eksikliğinin gerçekte ne kadar süreceğini bekleyip görmemiz gerekecek. Ancak bu fiyatların zaman zaman dalganabileceğine de bir işaret.