Intel CEO’su İstifa Edeceğini Duyurdu! Yeni CEO Kim Olacak?

Intel CEO'su istifa edeceğini duyurdu. Önümüzdeki ay Intel'deki görevinden ayrılacağını duyuran Intel CEO'su Bob Swan yaklaşık 2 yıllık görevini tamamlamış olacak. Yeni Intel CEO'su kim olacak? İşte Intel'i 2021 yılında bekleyen yenilikler.

ABD'li yonga devi Intel geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, CEO Bob Swan’ın 15 Şubat tarihinde istifasını vereceğini ve yerini VMWare CEO’su Pat Gelsinger’a bırakacağını duyurdu. Halihazırda Intel yöneticiliğini yürüten Bob Swan, yedi ay geçici CEO olarak görev yaptıktan sonra Ocak 2019′da Intel CEO'su olarak seçilmişti.

Yapılan bu açıklama sonrasında Intel’in hisseleri yaklaşık yüzde 7 artış gösterirken VMWare’in hisseleri ise yüzde 7'lik düşüş yaşadı.

Swan’ın görev süresi boyunca Intel, rakiplerinden pek çok darbe aldı. Geçtiğimiz yaz yeni nesil yongaların -AMD dizüstü bilgisayarlar içinde sevk etmeye başlamış olmasına rağmen- erteleneceğini bildirdi. Apple da sonbaharda Mac bilgisayarlarında kendi Silicon M1 yongalarını kullanacağını duyurdu ve Intel ile 15 yıllık ortaklığını bozdu.

Intel CEO'su istifa ediyor: Yeni Intel CEO'su kim olacak?

Yonga sevkiyatındaki pazar payını kaybetmesinden sonra AMD, Samsung ve TSMC gibi en büyük rakiplerinin gerisinde kalan Intel, pek çok yatırımcının eleştirileriyle topa tutuldu. Hatta Third Point Hedge fonu, Intel’in yönetim kurulunu stratejik alternatifleri keşfetmeye çağırdı.

Intel’in başarısız satın alımlar yaptığını ve üretim liderliğini kaybettiğini belirten Third Point, yonga üreticisine yaptığı eleştirilerle ön plana çıktı. Ayrıca Reuters, Third Point'in yakın zamanda Intel’den 1 milyar dolarlık hisse aldığını dile getirdi.

Swan’ın ayrılış haberinin doğru bir karar olduğunu belirten fonlama, yeni CEO olması planlanan Pat Gelsinger için, “Gelsinger'ın yeni yönetici olması, kenara atılan tüm paydaşlar için doğru olanın uygulanacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Pek çok teknoloji eleştirmeni CEO Bob Swan’ın bu koltuğu hak etmediğini düşünüyor. Eleştirmenler, Intel CEO’sunun daha önce CFO olarak görev yapmış teknik bir geçmişe sahip olmadığına işaret ediyor. Gelsinger ile artık durum böyle olmayacak. Gelsinger daha önce Intel’de çalışmış ve şirkette baş teknoloji sorumlusu olarak görev yapmıştı.

Intel ayrıca bu duyurunun mali sonuç raporundan bağımsız olarak açıklandığını da ekledi. Geçtiğimiz günlerde CES 21 fuarında 11. nesil yongalarını duyuran Intel, 7 nanometre yongalarında güçlü bir ilerleme kaydettiğini dile getirdi.