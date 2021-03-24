Intel Çip Fabrikası Kuruyor: 20 Milyar Dolar Yatırım Yaptı

Intel çip fabrikası kuracak. Çip krizi bir süredir yaşanıyor ve dünya genelindeki teknoloji devleri çip bulmakta sorunlar yaşıyor. Intel'den çip krizine bir adım geldi ve şirket 2 adet çip fabrikası kuracağını duyurdu. Konu hakkındaki detayları bir araya getirdik.

Intel Çip Fabrikası Kuruyor: Çip Krizi Çözülebilir

Çip üreticisi Intel, Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaletinde iki yeni çip fabrikası kuracak. Intel'in CEO'su Pat Gelsinger bazı büyük değişiklikler yapmak için zaman kaybetmedi ve önemli açıklamalarda bulundu.

CEO Gelsinger, şirketin "Engineering the Future" duyurusunda Intel'in yonga üretiminin çoğunu üçüncü şahıs fabrikalara devretmeyi planladığını duyurdu. Arizona'daki iki yeni fabrikaya 20 milyar dolarlık yatırım yapma kararı alan şirket çip krizini çözmek için büyük adım attı.

Şirket ayrıca 2023'ten başlayarak kendi çip üretiminin bir kısmını dış kaynak olarak almayı planlıyor. Şirket, yeni fabrikaların 3.000'den fazla işçiye istihdam sağlayacağını ve Intel'in Chandler'daki mevcut kampüsünde yer alacağını söyledi.

CEO Pat Gelsinger yaptığı konuşmada, "Intel’de yeni bir yenilik ve ürün liderliği çağı için bir rota çiziyoruz. Arizona'daki yeni genişlememizi mümkün kılmak için, Arizona eyaleti ve Biden yönetimi ile bu tür yerel yatırımı teşvik eden teşvikler konusunda ortak olmaktan heyecan duyuyoruz" dedi. Projenin ayrıca 3.000 inşaat işi ve 15.000 "yerel uzun vadeli iş" yaratacağını söyledi.

Intel şu anda Arizona'da 12.000 kişiyi istihdam ediyor ve bu genişleme bunu yaklaşık %25 artıracak. 3.000 ek iş, mühendisleri ve teknisyenleri içerecek. Şirket ayrıca Avrupa'daki çip üretim kapasitesini de artıracak.

Mikroçip üretiminde çok fazla su kullanıyor. Intel'in kıdemli başkan yardımcısı Keyvan Esfarjani, Intel'in yeni üretim merkezinin ihtiyaçlarını karşılamak için "yeterli su kaynağına sahip olacağından kesinlikle emin" olduğunu söyledi. Intel zaten hali hazırda Chandler'da her gün 9 milyon galondan fazla suyu geri dönüştürüyor.

Şirket, üretimin 2024 civarında başlayacağını söyledi. Intel ayrıca genişlemenin Arizona'da 8.6 milyar dolarlık bir ekonomik etkiye sahip olacağını iddia ediyor.

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