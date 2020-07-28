Masaüstü CPU'su Intel Core i9-10850K büyük bir değişim yaratacak gibi görünüyor. Özellikle de AMD ile olan mücadele, şirketi böyle bir karar almaya yönlendirdi. Peki Intel firması bu yeni CPU'su ile ne yapmayı düşünüyor? İşte merak edilen bütün detaylar.

Intel'in 10. nesil Comet Lake masaüstü CPU ailesinin bir parçası olacak olan Core i9-10850K, daha şimdiden bazı değişimler yaratacak gibi görünüyor. Özellikle de masaüstü konusunda şirketin önemli bir değişim yaratması bekleniyor. Bu model, Core i9-10900K ile benzer görülse bile, yine de çok daha düşük fiyat ve hız sunabiliyor.

Intel Core i9-10900K önemli özellikler sunuyor

Bu yeni donanım ile ilgili bazı kafa karışıklıklarının olduğunu da söylemek mümkün. Ambargonun kalktığı tarihte tanıtılan bu model, aynı zamanda önemli satışa sunulmadı. Bunun yerine biraz daha beklenmesi tercih edildi. Ancak bu bekleme süresinin ne zamana kadar devam edeceği ise henüz net olarak bilinmiyor.

Yeni nesil CPU'nun özelliklerine dikkat edersek 10 çekirdeğe ve 20 iş parçacığına sahip olacağı ilk dikkat edilebilecek noktalar arasında bulunuyor. Intel tarafından tanıtılan bu yonganın saat hızı temelde 3,60 GHz civarında oldu. Intel Core i9-10900K'da bu hız 3,70 GHz miktarına kadar çıkması planlanıyor. Onun bu hızının yükseltilmiş hali 5,2 GHz seviyelerine kadar yükselebilecek. Daha güçlü olan sürümdeyse aynı hız 5,3 GHz dolaylarında.

Tüm bu oranlara dikkat edildiğinde AMD için pek şans yok gibi görünüyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.