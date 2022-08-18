Intel Core i9-13900KF'nin Benchmark Skoru Dudak Uçuklattı

Intel'in Raptor Lake kod adıyla ürettiği 13. nesil işlemcilerinden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Üst segment bilgisayarlar için üretilen Intel i9-13900KF işlemcinin benchmark testleri belli oldu. Teknoloji camiasına bomba gibi düşen habere göre 13. nesil i9 işlemcinin Qualification Sample adlı belgesi sızdırıldı.

Özellikle sıvı soğutucu ve hız aşırtma ile inanılmaz sonuçlara ulaşan i9-12900KF ile karşılaştırılan yeni nesil 13. nesil işlemci, muhteşem bir hıza ulaştı.

Intel i9-13900KF 6.1 GHz Hıza Sahip Olacak!

Piyasayadaki en güçlü işlemciler arasında yer alan Intel i9-12900KF ile karşılaştırılan Raptor Lake kod adlı işlemci, testller sırasında 6.1 GHz gibi muazzam bir hıza ulaştı. Sıvı soğutma performansını görmek için yapılan testlerde ısınma konusunda da yeni işlemci iyi bir performans gösterdi.

Daha sonrasında ise Cinebench benchmark testine sokulan i9-13900KF, önceki nesle büyük bir fark arttı. Intel i9-12900KF, çok çekirdekli testlerde 26.939 puan elde edebilmişken hız aşırtılmış ve sıvı soğutmaya sahip Intel i9-13900KF, 42.790 puan aldı. Sıvı soğutma sistemlerinin işlemcideki etkisini de inceleyen Intel mühendisleri, sıvı soğutmanın hava soğutmaya kıyasla 5000 puan daha fazla aldığını tespit etti. Ayrıca yapılan CPU-Z testlerinde ise 13. nesil i9 işlemci eski nesle kıyasla performans anlamında %72 artış gösterdi.

Qualification Sample'da yer alan ölçümler, işlemcinin kullanıcıya ulaşmadan önceki sınırlarını belirlemek üzerine bilgiler içeriyor. Çoğunlukla bu rapor ile işlemcinin son hali arasında büyük bir fark bulunmuyor. Yine de şirket tarafından doğrulanmayan, sızdırılmış bilgiler olmaları sebebiyle yapılan testlerin işlemcinin son halini temsil etmiyor olabileceğini belirtmekte fayda var.