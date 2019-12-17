Intel'den Yapay Zeka Şirketine 2 Milyar Dolarlık Yatırım

Intel, yapay zeka destekli çip pazarındaki hedeflerinin açık bir göstergesi olarak, programlanabilir AI geliştiricisi olan Habana Labs'ı ve bulut veri merkezlerine yönelik makine öğrenme programlarını satın aldığını açıkladı.

Amerikalı yazılım devinin hedeflerini ortaya koyan bu anlaşma yaklaşık 2 milyar dolar değerinde. Intel, Habana'nın müşteriye özel çiplerini örneklemeye başladığında, yapay zeka stratejisini daha da güçlendireceğini söyledi. Geçtiğimiz Kasım ayında girişim sermayesinde 75 milyon dolar değere sahip olan Habana, yine bağımsız çalışacak ve mevcut yönetim ekibi tarafından kontrol edilecek.

Yaptığı çalışmaları ve projeleri Intel'in veri platformları grubuna rapor edecek olan Habana'nın Yönetim Kurulu Başkanı Avigdor Willenz ise iş biriminin yanında Intel'de kıdemli danışman olarak görev yapacak. Konuya ilişkin Intel’ın Veri Platformları Genel Müdür Yardımcısı Navin Shenoy şunları söyledi:

“Bu satın alma, akıllı performanstan veri merkezine kadar müşterilerin ihtiyacına uygun çözümler sunan AI stratejimizi geliştiriyor. Habana, veri merkezindeki yapay zeka gelişmelerimizi, üstün yapay zekayı ele almak için yüksek performanslı bir işlemci ailesi ve standartlara dayalı programlamayı sunuyor"