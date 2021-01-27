Intel Ekran Kartı Iris ile AMD ve NVIDIA'ya Rakip Oluyor

Intel ekran kartı Iris Xe satışa çıkmaya hazır durumda. Intel DG1 GPU'suna dayanan Iris Xe ekran kartı ailesi, henüz oyun oynamak için tasarlanmadı. Peki ya Intel Iris Xe özellikleri neler, Intel Iris Xe ne zaman satışa çıkacak?

Intel, Iris Xe isimli ilk masaüstü grafik kartlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. DG1 olarak adlandırılan yeni masaüstü GPU'ları, küçük-orta ölçekli işletmelere ve genel kullanıma yönelik masaüstü bilgisayarlara yönelik geliştirildi. Intel, bu kartları hazır bilgisayar üreten sistem entegratörlerine satmak için başta Asus olmak üzere diğer ortaklarıyla birlikte çalıştığını söylüyor.

Geçen yıl ilk kez DG1 GPU'larının lansmanı sırasında açıklanan planların ardından Intel, ilk Iris Xe ekran kartlarının dağıtmaya başladığını duyurdu. Dizüstü bilgisayarlarda halihazırda kullanılmakta olan DG1 GPU'dan temel alan Iris Xe video kartı ailesi, artık masaüstü için de satın alınabilir.

Iris Xe MAX ile neredeyse aynı teknik özelliklere sahip olan bu kartlar, yalnızca OEM'e özgü bir parça olarak piyasaya sürüldükleri giriş seviyesi pazarına hitap ediyor.

Intel'in ilk DG1 GPU'ları, dizüstü bilgisayarlar için Iris Xe MAX kartlarının bir parçası olarak duyurulmuştu. Lansman sırasında OEM'ler için bir masaüstü kartının 2021'de geleceğini söyleyen Intel, bu sözünü tutmayı başarmış gibi gözüküyor.

Masaüstü Iris Xe kartları perakende olarak satılmayacağını belirtmek gerekiyor. Yalnızca önceden oluşturulmuş sistemlerde kullanılmak üzere OEM'lere satılacak olan Iris Xe'nin hem dizüstü bilgisayarlar hem de masaüstü bilgisayarlar için büyük beklentiler sunmadığını söylemek de yanlış olmayacaktır.

(Intel Iris Xe / Asus Iris Xe)

Intel ekran kartı özellikleri

Ancak ilginç bir şekilde masaüstü için geliştirilen Iris XE kartları, dizüstü bilgisayar parçalarından biraz daha düşük özelliklere sahip. Iris Xe masaüstü kartları 4GB LPDDR4X belleklere sahipken; HDMI, DisplayPort ve hatta bir DL-DVI-D olmak üzere 3 farklı bağlantı noktası yer veriyor.

Iris XE kartları, HDR desteği ve yapay zeka özelliklerinin yanı sıra birden fazla monitör için üç 4K ekran çıkışı içeriyor. Ayrıca AV1 içeriğinin kodunun çözülmesini destekliyor. Adaptive Sync desteği sunan Iris Xe, daha yüksek yenileme hızına sahip monitörlerle sorunsuz bir deneyim yaşatabiliyor.

Intel, Iris Xe ekran kartları için belirli bir kullanılabilirlik tarihi yayınlamadı, ancak yakın zamanda masaüstü bilgisayarlar ile satışa çıkmasını bekliyoruz. Bu masaüstü parçalarının sadece OEM üreticilerine satılacağını, ayrı bir ekipman olarak pazara sunulmayacağını tekrardan hatırlatalım.