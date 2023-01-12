Intel En Hızlı İşlemcisini Tanıttı: 6GHz Bariyeri Aşıldı!

Pazar payını yavaş yavaş AMD'ye kaptırmaya başlayan Intel, son kullanıcı tarafında yüksek ihtiyaçlara sahip olanlara yönelik işlemcileriyle ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bugün yapılan konferansta Raptor Lake serisinin en güçlü işlemcisi olması beklenen Intel Core i9-13900KS tanıtıldı.

Dünyanın en hılzı masaüstü işlemcisi olarak tanıtılan Intel Core i9-13900KS, 6 GHz saat hızıyla dikkat çekiyor.

Intel i9-13900KS Özellikleri ve Fiyatı

Intel'in yeni mimariyle birlikte 6 GHz hıza, hız aşırtmaya ihtiyaç duymadan ulaştığı Intel i9-13900KS, açık ara firmanın en güçlü işlemcisi olarak görülüyor.

Thermal Velocity Boost adını verdikleri teknoloji sayesinde 6 GHz hıza ulaşmak için daha fazla güç tüketen işlemcide 24 çekirdek bulunuyor.

150 W alt ve 250 W üst güç tüketim aralığına sahip olan işlemci, 13900K'ya kıyasla 200 MHz maksimum turbosu ile dikkat çekiyor. Tüm bu özelliklere kıyasla uygun bir fiyatla karşımıza çıkan Intel i9-13900KS, 700 dolar fiyat etiketine sahip. İşlemci, BIOS güncellemelerinin yapılmasının ardından Z790 ve Z690 gibi anakartlarda kullanılabilecek.